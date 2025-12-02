





Ισχυρό προβάδισμα στην prime time ζώνη κατέγραψε η νέα ελληνική σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» στο Mega, η οποία βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης με 18,5% στο δυναμικό κοινό, επιβεβαιώνοντας την απήχησή της στο τηλεοπτικό κοινό.

Πολύ κοντά ακολούθησε το «Ράδιο Αρβύλα» στον ANT1 με 18,3%, συνεχίζοντας να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά της βραδινής ζώνης. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο «Άγιος Έρωτας» στον Alpha με 15,5%, διατηρώντας σταθερά υψηλά νούμερα.

Η ελληνική σειρά «Πόρτο leone» του Alpha σημείωσε 14,3%, ενώ η μακροβιότερη επιτυχία του Mega, «Η Γη της Ελιάς», ακολούθησε με 14%. Η σειρά «Να μ’ Αγαπάς» στον Alpha έφτασε το 12,8%, ενώ το διπλό επεισόδιο της ίδιας σειράς κινήθηκε χαμηλότερα με 10,4%.

Το ριάλιτι «Φάρμα» στο Star κατέγραψε 9,4%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «The Wall» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 7,2%. Πιο χαμηλά κινήθηκαν η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 με 3,4% και το πολιτικό μαγκαζίνο «Real View» στο Open με 2,5%.

Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Το Παιδί» σημείωσε 2,8%, ενώ οι σειρές «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» και «Αν Υπήρχε Θα Σε Χώριζα (Ε)» έφτασαν το 1,7% και 1% αντίστοιχα, με την τελευταία να αποτελεί τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης.

Late Night: Πρωτιά για την ταινία του Star – Μάχη για τη δεύτερη θέση

Στη late night ζώνη, στην κορυφή βρέθηκε η ταινία του Star, η οποία κατέγραψε 13,4%, διατηρώντας τη σταθερή της δυναμική στο νεανικό κοινό.

Ακολούθησε το «The 2Night Show» στον ANT1 με 8,6%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Money Drop» στον Alpha συγκέντρωσε 8,3%, με ελάχιστη διαφορά από τον ανταγωνιστή του.

Χαμηλότερα κινήθηκε η εκπομπή «11 Αυτοί, 11 Εμείς» στο Open, η οποία έκλεισε τη βραδιά με 3,5%.

Πηγή: tvnea.com