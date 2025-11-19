2025-11-19 22:30:26
Φωτογραφία για Το ΙΒ θα είναι η πίσω πόρτα για τα Δημόσια Πανεπιστήμια;
«Αναγκαία συνθήκη, για να θεσμοθετηθεί η εισαγωγή στα ΑΕΙ, χωρίς Πανελλαδικές, κατόχων Διεθνούς Απολυτηρίου, είναι η εφαρμογή του IB σε μια κλίμακα δημοσίων σχολείων».

— Κυριάκος Πιερρακάκης, πρ. Υπουργός Παιδείας, 12/3/2025.

Από το 2026-2027 το Διεθνές Απολυτήριο (IB) αρχίζει να εφαρμόζεται σταδιακά στα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια. Μια πρόβλεψη που υπάρχει από το 1995, αλλά μέχρι σήμερα λειτουργεί μόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Και ποιος είναι ο στόχος;

Να ανοίξει μια πλάγια πόρτα προς τα κορυφαία δημόσια πανεπιστήμια — Ιατρικές, Νομικές, Πολυτεχνικές Σχολές — χωρίς τις Πανελλαδικές εξετάσεις, που είναι αξιοκρατικές.

Αλλά αυτή η πόρτα θα είναι για λίγους. Για όσους μπορούν να πληρώσουν αδρά το ιδιωτικό ΙΒ. Για τους υπόλοιπους, οι Πανελλαδικές και ό,τι συνεπάγονται.

Και θυμάμαι πάντα τον καλό μου τον πατέρα, τον Πλάτωνα.


Το μόνο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας Νάντσου που μπήκε στο ΕΜΠ — όχι γιατί δεν άξιζαν και τα άλλα αδέλφια, αλλά γιατί ένα παιδί μπορούσε, και ένας καλός θείος πλήρωνε τα δίδακτρα του ΕΜΠ από το εξωτερικό. Έτσι ήταν τότε. Στο ΕΜΠ έμπαιναν τα φτωχά αστέρια, αλλά έμπαιναν φυσικά και τα παιδιά των καθηγητών Πανεπιστημίου — που τα περίμενε η έδρα κληρονομικά — των μεγάλων οικογενειών, όσων είχαν πολιτική πρόσβαση, λεφτά και δυνατότητες. Ήταν κάστα, όπως και οι Ιατρικές, Νομικές και Πολυτεχνικές Σχολές.

Προς τα εκεί πάμε πάλι.

Αν αύριο μπουν και δίδακτρα στα ΑΕΙ «με το καλό», θα κλείσει ο κύκλος.

Το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης θα ξαναγίνει υπόθεση των λίγων.

Κινητικότητα τέλος.

Κοινωνική άνοδος τέλος. Το παιδί του εργάτη θα μείνει εργάτης.

Επιστροφή στη δεκαετία του ’60 — από την πίσω πόρτα.

Εξάλλου τεχνίτες και εργάτες χρειαζόμαστε.
tinanantsou.blogspot.gr
Τα «Υπέροχα Πλάσματα» επιστρέφουν στον ALPHA – Ξεκινούν γυρίσματα στα μέσα Ιανουαρίου
Τα «Υπέροχα Πλάσματα» επιστρέφουν στον ALPHA – Ξεκινούν γυρίσματα στα μέσα Ιανουαρίου
όταν με ρώτησαν – ντίνα ποια επικεφαλίδα θα έβαζες για το σύμφυτο; είπα…
όταν με ρώτησαν – ντίνα ποια επικεφαλίδα θα έβαζες για το σύμφυτο; είπα…
