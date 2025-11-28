2025-11-28 09:44:58
Φωτογραφία για PIF: «Η Ελλάδα μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή: θα συμβαδίσει με τη φαρμακευτική καινοτομία ή θα μείνει πίσω;»
Η εκδήλωση του Pharma Innovation Forum Greece (PIF) που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ανέδειξε μια πραγματικότητα που μας αφορά όλους: η φαρμακευτική καινοτομία εξελίσσεται ταχύτερα από ποτέ. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα μπορεί και θέλει να την ακολουθήσει.

Η Πρόεδρος του PIF, κα Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, τόνισε: «Η καινοτομία δεν είναι μια μελλοντική υπόσχεση. Είναι εδώ, εξελίσσει ουσιαστικά την ιατρική πρακτική, μεταμορφώνει την υγειονομική φροντίδα και αλλάζει ζωές. Το ζητούμενο δεν είναι αν έχουμε τη γνώση – την έχουμε. Το ζητούμενο είναι να διαθέτουμε το σύστημα που επιτρέπει στον ασθενή να έχει πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, την κατάλληλη χρονική στιγμή».

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Παρέμβαση του “Ρουβίκωνα” στο κτίριο του ΟΣΕ στη Λάρισα με αφορμή τη σημερινή δίκη (φωτο)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παρέμβαση του “Ρουβίκωνα” στο κτίριο του ΟΣΕ στη Λάρισα με αφορμή τη σημερινή δίκη (φωτο)
Τα δρομολόγια εμπορευματικών τρένων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης ξεπέρασαν τις 120.000
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα δρομολόγια εμπορευματικών τρένων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης ξεπέρασαν τις 120.000
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σήμα κινδύνου από τους Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδιάτρους για την κρίσιμη έλλειψη εμβολίων πνευμονιοκόκκου
Σήμα κινδύνου από τους Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδιάτρους για την κρίσιμη έλλειψη εμβολίων πνευμονιοκόκκου
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη : Πέρασε μπροστά το Πρωινό στον ΑΝΤ1
Το ΙΒ θα είναι η πίσω πόρτα για τα Δημόσια Πανεπιστήμια;
Το ΙΒ θα είναι η πίσω πόρτα για τα Δημόσια Πανεπιστήμια;
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
Πώς τα μαγνητικά τρένα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και η τεχνολογία πίσω από αυτά.
Οι πιο απότομες αναβάσεις τρένων που έχουν κατασκευαστεί ποτέ και η μηχανική πίσω από αυτές
Οι πιο απότομες αναβάσεις τρένων που έχουν κατασκευαστεί ποτέ και η μηχανική πίσω από αυτές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Δικαστής και η νεαρή δικηγόρος αρχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία....
Ο Δικαστής και η νεαρή δικηγόρος αρχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία....
Η Κατερίνα Γκαγκάκη μιλά για την απώλεια, την αντοχή και 690 μέρες χωρίς βουλιμικό επεισόδιο
Η Κατερίνα Γκαγκάκη μιλά για την απώλεια, την αντοχή και 690 μέρες χωρίς βουλιμικό επεισόδιο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Στην κορυφή η «Κοινωνία Ώρα Mega» - Απίστευτο μονοψήφιο ποσοστό για το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Στην κορυφή η «Κοινωνία Ώρα Mega» - Απίστευτο μονοψήφιο ποσοστό για το Καλημέρα Ελλάδα
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Μεγάλο προβάδισμα για τον ΑΝΤ1
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Μεγάλο προβάδισμα για τον ΑΝΤ1