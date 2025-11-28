2025-11-28 09:44:58

Η εκδήλωση του Pharma Innovation Forum Greece (PIF) που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ανέδειξε μια πραγματικότητα που μας αφορά όλους: η φαρμακευτική καινοτομία εξελίσσεται ταχύτερα από ποτέ. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα μπορεί και θέλει να την ακολουθήσει.



Η Πρόεδρος του PIF, κα Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, τόνισε: «Η καινοτομία δεν είναι μια μελλοντική υπόσχεση. Είναι εδώ, εξελίσσει ουσιαστικά την ιατρική πρακτική, μεταμορφώνει την υγειονομική φροντίδα και αλλάζει ζωές. Το ζητούμενο δεν είναι αν έχουμε τη γνώση – την έχουμε. Το ζητούμενο είναι να διαθέτουμε το σύστημα που επιτρέπει στον ασθενή να έχει πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, την κατάλληλη χρονική στιγμή».



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ