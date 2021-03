Αιφνιδιαστικά αποχώρησε η Ruby Rose από τον ρόλο της Batwoman στην επερχόμενη ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του The CW, αφήνοντας έτσι την Warner χωρίς ηρωίδα. Με άλλα λόγια, πάνω που τα πράγματα πάνε να στρώσουν για την DC σε σινεμά και τηλεόραση, πάντα βρίσκεται ένας τρόπος να σαμποταριστούν.

Σύμφωνα με διάφορες πηγές που επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Variety, η ηθοποιός που έγινε δημοφιλής μέσα από το Orange is the New Black αποφάσισε να αποχωρήσει από το Batwoman επειδή ήταν δυσαρεστημένη από το πόσες πολλές ώρες θα έπρεπε να απασχολείται στον ρόλο. Έτσι, το ζόρικο πρόγραμμα γυρισμάτων οδήγησε σε τριβές κι Rose με την Warner αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους.

Πληροφορίες από το TVLine λένε ότι η Wallis Day (Jekyll and Hyde, Krypton και The Royals) έκλεισε να αντικαταστήσει την Ruby Rose στο ρόλο της Kate Kane στη δεύτερη σεζόν του Batwoman.













Περισσότερα: superheronews, luben

