2025-11-15 10:17:53
Φωτογραφία για Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, δεν είναι τυχαία η επιτυχία του
Τη γνώμη του για τον Μάρκο Σεφερλή κλήθηκε να διατυπώσει ο Δημήτρης Πιατάς. Ο ηθοποιός έκανε λόγο για έναν «τεράστιο κωμικό» και υπογράμμισε την αθωότητα, το υποκριτικό του ταλέντο και τον επαγγελματισμό του. Υποστήριξε επίσης ότι ο Μάρκος Σεφερλής κάποια στιγμή θα μπορούσε να παίξει στην Επίδαυρο, εφόσον επιλέξει να συνεργαστεί με τους κατάλληλους ανθρώπους.

Ο Δημήτρης Πιατάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, και αναφερόμενος στον Μάρκο Σεφερλή τόνισε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σημειώνει μεγάλη επιτυχία, αφού πρόκειται για έναν σπουδαίο κωμικό. «Ο Μάρκος Σεφερλής είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γουστάρω την αθωότητα του την παικτική και τον επαγγελματισμό  του τον μοναδικό. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία του, καθόλου. Νομίζω ότι τον περιμένει καρέκλα για την Επίδαυρο κάποια στιγμή, απλώς πρέπει να ντυθεί με σωστούς συντελεστές», δήλωσε.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανάπτυξη υπέρ-τρένου Hyperloop στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανάπτυξη υπέρ-τρένου Hyperloop στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το Εδώ TV! κάνει σήμερα στις 16:00 πρεμιέρα στο OPEN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το "Εδώ TV!" κάνει σήμερα στις 16:00 πρεμιέρα στο OPEN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η Φαίη Μαυραγάνη απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι μια ήρεμη δύναμη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η Φαίη Μαυραγάνη απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι μια ήρεμη δύναμη
Μαμά – δες: Ποια ηθοποιός αναλαμβάνει αυτό το Σάββατο την παρουσίαση;
Μαμά – δες: Ποια ηθοποιός αναλαμβάνει αυτό το Σάββατο την παρουσίαση;
Το Google Maps ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ AI-powered ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ...ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ
Το Google Maps ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ AI-powered ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ...ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ
Το πιο αργό τρένο της Ινδίας είναι ακόμη πιο αργό από ένα ποδήλατο, καλύπτει μόλις 46 χιλιόμετρα σε 5 ώρες!
Το πιο αργό τρένο της Ινδίας είναι ακόμη πιο αργό από ένα ποδήλατο, καλύπτει μόλις 46 χιλιόμετρα σε 5 ώρες!
Ο ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΜΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ο ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΜΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
«Τρομεροί γονείς», το Σάββατο και την Κυριακή στις 20:00
«Τρομεροί γονείς», το Σάββατο και την Κυριακή στις 20:00
Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ 6 GHz ΚΑΙ WIFI ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ 6 GHz ΚΑΙ WIFI ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η ΕΕ επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας
Η ΕΕ επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας
Κυρανάκης: Λύση για χιλιάδες πολίτες της Θεσσαλονίκης η έναρξη λειτουργίας του δυτικού προαστιακού
Κυρανάκης: Λύση για χιλιάδες πολίτες της Θεσσαλονίκης η έναρξη λειτουργίας του δυτικού προαστιακού