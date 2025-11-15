2025-11-15 10:17:53

Τη γνώμη του για τον Μάρκο Σεφερλή κλήθηκε να διατυπώσει ο Δημήτρης Πιατάς. Ο ηθοποιός έκανε λόγο για έναν «τεράστιο κωμικό» και υπογράμμισε την αθωότητα, το υποκριτικό του ταλέντο και τον επαγγελματισμό του. Υποστήριξε επίσης ότι ο Μάρκος Σεφερλής κάποια στιγμή θα μπορούσε να παίξει στην Επίδαυρο, εφόσον επιλέξει να συνεργαστεί με τους κατάλληλους ανθρώπους.



Ο Δημήτρης Πιατάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, και αναφερόμενος στον Μάρκο Σεφερλή τόνισε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σημειώνει μεγάλη επιτυχία, αφού πρόκειται για έναν σπουδαίο κωμικό. «Ο Μάρκος Σεφερλής είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γουστάρω την αθωότητα του την παικτική και τον επαγγελματισμό του τον μοναδικό. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία του, καθόλου. Νομίζω ότι τον περιμένει καρέκλα για την Επίδαυρο κάποια στιγμή, απλώς πρέπει να ντυθεί με σωστούς συντελεστές», δήλωσε.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ