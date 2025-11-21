





Σημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν στη διοικητική δομή του ΣΚΑΪ, καθώς ολοκληρώθηκε η ανασυγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Με βάση την επίσημη καταχώριση στο ΓΕΜΗ, ο Γιάννης Αλαφούζος αναλαμβάνει πλέον τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Ζούλα.

Ο Κώστας Ζούλας παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο, διατηρώντας τον ρόλο του Προέδρου, ωστόσο χωρίς τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που είχε έως σήμερα. Ο νέος ρόλος του τοποθετείται κυρίως στη στρατηγική εποπτεία και στη συνολική κατεύθυνση του ενημερωτικού τομέα του ομίλου.

Παράλληλα, στο νέο οργανωτικό σχήμα εντάσσεται και ο Βασίλης Κρητικός, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, με αρμοδιότητα την καθημερινή λειτουργία και την επιχειρησιακή διαχείριση της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση των ψηφιακών της υπηρεσιών, με την αναδιάρθρωση να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο τεχνολογικής και οργανωτικής ανανέωσης. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί έως το 2030.

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος ενός συνολικού πλάνου αναδιοργάνωσης του ομίλου, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των επιχειρησιακών δομών και την προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες της ενημέρωσης και του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Πηγή: tvnea.com