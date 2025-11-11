2025-11-11 16:28:01

Στην πορεία ανασυγκρότησης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου και στη νέα εποχή που διαμορφώνεται για τις μεταφορές αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Νίκο Φιλιππίδη, λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου πάνελ του 8ου Athens Investment Forum.Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι, με την ανάληψη των καθηκόντων του, διαπίστωσε πως sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ