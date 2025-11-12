Η ηθοποιός,

Ευγενία Δημητροπούλου αναλαμβάνει το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, στην ΕΡΤ1, την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά – δες» και μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας με την 5χρονη κόρη της Εύα.

Πρώτος καλεσμένος της Ευγενίας Δημητροπούλου είναι ο ηθοποιός Ορφέας Αυγουστίδης, ο οποίος μιλάει για τον γιο του Αχιλλέα και την καθημερινότητα μαζί του, για το πώς είναι ο ίδιος ως μπαμπάς, πώς καταφέρνει να συνδυάζει τα ωράρια της δουλειάς του με το πρόγραμμα του παιδιού, για τα δικά του παιδικά χρόνια αλλά και για το πώς διαχειρίζεται ο μικρός την αναγνωρισιμότητα του πατέρα του.

Στη συνέχεια, η Ευγενία Δημητροπούλου συναντά την παιδοενδοκρινολόγο, Φιλία Δημητριάδη και μιλούν για την πρώιμη ήβη στα παιδιά.

Η Ευγενία Δημητροπούλου φιλοξενεί, επίσης, τη φίλη της και ηθοποιό, Ευαγγελία Συριοπούλου, η οποία μιλάει για την δική της εμπειρία μητρότητας, τη ζωή της με τους δύο γιους της αλλά και για τα δικά της παιδικά χρόνια.

Τέλος, η Ευγενία υποδέχεται τη νηπιαγωγό Ελευθερία Λαφτσίδη και μιλούν για το πώς μπορούμε να προάγουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη στα παιδιά.

