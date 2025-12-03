





Η ηθοποιός

Έλενα Μαυρίδου αναλαμβάνει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, στις 15.00, στην ΕΡΤ1, την παρουσίαση της εκπομπής «Μαμά – δες». Μοιράζεται μαζί μας το δικό της ταξίδι μητρότητας με την κόρη της Νικολέττα και την ιδιαίτερη σχέση που έχουν αναπτύξει.

Πρώτη καλεσμένη της Έλενας Μαυρίδου είναι η ηθοποιός Βίκυ Βολιώτη. Μιλάει για την 11χρονη κόρη της, Άννα, για την απόφαση της να προβεί σε υιοθεσία, αλλά και για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της από τη στιγμή που ήρθε η κόρη της στην οικογένεια.

Στη συνέχεια, η Έλενα συναντά ένα ζευγάρι που κατάφερε να μπει στον κόσμο της γονεϊκότητας ακολουθώντας τη διαδρομή της εξωσωματικής. Ο Θάνος Σαρρής και η σύζυγός του, Μοσχούλα Αντιπαριώτη, μιλούν για την εμπειρία της εξωσωματικής, καθώς και για το παιδικό βιβλίο που συνέγραψαν.

Τέλος, η Έλενα συναντά τον Πάρι Μεξή. Ο σκηνοθέτης του Εθνικού Θεάτρου και ραδιοφωνικός παραγωγός του Γ’ Προγράμματος μιλάει για τον γιο του και για το πόσο τον άλλαξε ως άνθρωπο ο ερχομός του .

«Μαμά-δες». Κάθε Σάββατο στις 15:00 στην ΕΡΤ1, με μια διαφορετική μαμά σε ρόλο παρουσιάστριας!

Πηγή: tvnea.com