Μεγάλη ανταπόκριση υπήρξε στον διαγωνισμό «εξπρές» για την προμήθεια 10 εκατ. τεμαχίων self tests καθώς όπως έγινε γνωστό τριάντα εταιρείες κατέθεσαν προσφορές.Ολοκληρώθηκε η φάση κατάθεσης προσφορών για τα 10 εκ. self-tests και ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση ενδιαφέροντος κατέθεσαν φακέλους οι κάτωθι 30 εταιρείες: Naturalis, Petroil, Μίγκος, Δίγκας, ENNOVATIVE, Bioplus, Dermis, ΦΑΓΚΡΟΝ, ΑΝΤΙΣΕΛ, Helix, Biospeedia, Ramma Dental, Medhealth, Hygiene ONE, GMK Medical, Ξενοφών Γερμανός, Swiss Med, Medella, Asklipios Medical Group, URF Pharmaceutical, BIOSNA, Roche, QEFII, Πήγασος, MEEPMENT, BIOPROM, MARVIFARM, Anats, MedTrust και Anachem.Η διαδικασία βρίσκεται στην φάση της Τεχνικής Αξιολόγησης των προσφερόμενων τεστ από Επιτροπή που αποτελείται από τρεις καθηγητές από τρία διαφορετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις επόμενες ώρες, έτσι ώστε αύριο να αποσταλεί ο φάκελος του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου.Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία που θα κατακυρωθεί θα πρέπει να παραδώσει άμεσα τα 10 εκατ. τεμάχια (σε 7 ημέρες), δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι αρχές Απριλίου θα ξεκινήσει η δωρεάν διανομή τους στους πολίτες μέσω των φαρμακείων.«Όπλο» στην επόμενη φάση, αυτή του σταδιακού ανοίγματος κοινωνίας και οικονομίας, θα είναι τα self tests τα οποία θα ξεκινήσουν να διανέμονται αρχές Απριλίου δωρεάν στους πολίτες από τα ιδιωτικά φαρμακεία.Τα τεστ θα είναι υποχρεωτικά σε σχολεία και εργαζόμενους συγκεκριμένων κλάδων, όπως η εστίαση και ο τουρισμός, προκειμένου να απομονώνονται άμεσα θετικά κρούσματα και να προλαμβάνονται συρροές χωρίς να απειλούνται επιχειρήσεις και σχολικές μονάδες με κλείσιμο. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες προκειμένου να προμηθευτεί τα τεστ (ο στόχος είναι για 40 εκατομμύρια τον μήνα) για τα οποία θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης, που αναμένεται να είναι απλή, όπως διαβεβαιώνουν κυβερνητικά στελέχη και επιστήμονες.ΔιαδικασίαΧθες, έληγε η προθεσμία υποβολής προσφορών από εταιρίες που παράγουν τα self tests με το κριτήριο επιλογής να είναι η χαμηλότερη τιμή. Τα τεστ θα εκτελούνται σε δείγμα είτε σιέλου είτε ρινικού επιχρίσματος και ο κάθε πολίτης θα δικαιούται ένα την εβδομάδα. Μοναδική προϋπόθεση για να το λαμβάνει δωρεάν είναι να έχει ΑΜΚΑ. Τα τεστ που θα δέχονται δείγμα σάλιου θα είναι πιο εύκολα, αλλά και όσα θα χρειάζονται επίχρισμα από τη μύτη αναμένεται να είναι πιο απλά σε σχέση με τα ρινοφαρυγγικά που κάνουν οι επαγγελματίες υγείας. Αυτό σημαίνει ότι η μπατονέτα θα είναι πιο χοντρή και δεν θα χρειάζεται να μπει πολύ βαθιά. Ο πολίτης θα την βάζει και στα δύο ρουθούνια εωσότου βρει αντίσταση και θα την περιστρέφει αρκετές φορές ώστε να πάρει αρκετό υλικό.Η δυνατότητα του self testing θα δοθεί για διάστημα δύο μηνών, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ενώ το πιθανότερο είναι να δοθεί προτεραιότητα στα άτομα έως 67 ετών που είναι και εργασιακά ενεργά.Δύο πλατφόρμεςΣύμφωνα με τις πληροφορίες, ετοιμάζονται δύο πλατφόρμες που θα μπουν στη μάχη για να εφαρμοστεί η νέα στρατηγική χωρίς προβλήματα. Σημαντικό μέρος της νέας στρατηγικής είναι η ενσωμάτωση των θετικών κρουσμάτων που προκύπτουν από τα self tests στο κοινό μητρώο covid. Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά από την κυβέρνηση, όσοι θα προκύπτουν θετικοί θα το δηλώνουν σε ειδική πλατφόρμα (selftesting.gov.gr) και στη συνέχεια θα υποβάλλονται σε έλεγχο διασταύρωσης με νέο τεστ σε δομή υγείας. Στη συνέχεια θα εκδίδεται βεβαίωση σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να προσέλθουν σε κάποιο απ’ τα προτεινόμενα σταθερά σημεία δειγματοληψίας ώστε να γίνεται επιβεβαίωση με δεύτερο τεστ από επαγγελματία υγείας και να ενημερώνεται το μητρώο ασθενών για τη νόσο Covid-19. Η βεβαίωση αυτή θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για εξαίρεση από την εργασία ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.Προβληματισμό φέρεται να δημιουργεί το γεγονός ότι οι πολίτες μπορεί να δηλώνουν ψευδώς θετικό αποτέλεσμα, παραποιώντας τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα, ενώ μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο. Δηλαδή άτομα τα οποία θα διαγνωστούν θετικά στον ιό να το αποκρύψουν.Επίσης, θα υπάρχει πλατφόρμα στην οποία θα καταγράφονται τα τεστ που θα διατίθενται δωρεάν, θα έχουν πρόσβαση μόνο οι φαρμακοποιοί και θα είναι συνδεδεμένη με το σύστημα της άυλης συνταγογράφησης.Αγώνας δρόμουΤα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε… αγώνα δρόμου ώστε να προλάβουν ακόμη και αρχές Απριλίου να είναι διαθέσιμα τα self tests στα φαρμακεία. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις επτά ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος για άμεση προμήθεια 10 εκατομμυρίων τεστ που εξέδωσε η κυβέρνηση. Το διάστημα αυτό στην πράξη μπορεί να αποδειχθεί μικρό, καθώς υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες να ρυθμιστούν, όπως οδηγίες στα ελληνικά, συσκευασίες, εάν μπορούν να αντεπεξέλθουν στον όγκο των ποσοτήτων κ.ά. Τα τεστ θα χρειαστούν μια τυπική πιστοποίηση από τον ΕΟΦ, ωστόσο, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, δεν πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία, με δεδομένο ότι κυκλοφορούν σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η λίστα του αντίστοιχου ΕΟΦ της Γερμανίας, BfArM, αποτελεί οδηγό και εκεί περιλαμβάνονται περίπου 20 τεστ αυτοδιάγνωσης.