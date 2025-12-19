2025-12-19 17:43:02
Φωτογραφία για «Πράσινο φως» από το υπ. Υποδομών για το διαγωνισμό 52 εκατ. ευρώ του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΣΕ
Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και αρμόδιος για το σιδηρόδρομο, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παληός.Η εταιρεία αυτή θα λάβει 26 εκατ. ευρώ για 5+5 χρόνια (σύνολο 52 εκατ. ευρώ)financialreport.grΜε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη εγκρίθηκε δαπάνη 51,99 εκατ. ευρώ για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης sidirodromikanea
Τέμπη: Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Τέμπη: Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Οι νύχτες τών γιορτών στον ΑΝΤ1 με μουσική...
