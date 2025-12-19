Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ο ΑΝΤ1 ενώνεται με τους τηλεθεατές του και δηλώνει δυνατά: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ», μέσα από έναν Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης για τα παιδιά.Μια ημέρα γεμάτη ελπίδα, συγκίνηση και αληθινές ιστορίες, με στόχο την ενίσχυση του έργου πέντε σημαντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish Ελλάδος.ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΑπό τις 06:00 το πρωί έως τα μεσάνυχτα, όλες οι εκπομπές του ΑΝΤ1 προσαρμόζουν τη θεματολογία τους στο πνεύμα του τηλεμαραθωνίου και συμβάλλουν ενεργά στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, παρουσιάζοντας τις ανάγκες των οργανισμών, αληθινές και συγκινητικές ιστορίες παιδιών και οικογενειών, ζωντανές συνδέσεις με όλη την Ελλάδα, αφιερωματικά βίντεο, καθώς και τρόπους συμμετοχής και συνεισφοράς.Όλη η ημέρα γίνεται μια σημαντική τηλεοπτική «σκυταλοδρομία» προσφοράς, ενεργοποιώντας όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1, με έναν και μοναδικό στόχο: να δοθεί στα παιδιά αυτό που δικαιούνται – ασφάλεια, φροντίδα, αγάπη και ελπίδα.Το ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού δίνει το σήμα έναρξης του Τηλεμαραθωνίου, ενώ αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνει ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ με τον Γιώργο Λιάγκα. Ακολουθεί το ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ και οι ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ με τον Πέτρο Κουσουλό.Στη συνέχεια, το ROUK ZOUK με την Ζέτα Μακρυπούλια, μετατρέπει το πλατό του σε μια μεγάλη γιορτή αγάπης και προσφοράς, και κάνει flashback στο… «Κωνσταντίνου και Ελένης».To 5X5 CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση έρχεται αμέσως μετά με ένα special εορταστικό επεισόδιο, με τους «Μπαλαδόρους» και τους «Γκαζιάρηδες». Η αθλητική ομάδα του ΑΝΤ1 για τους ευρωπαϊκούς αγώνες της UEFA και για τη Formula1 έρχεται στο πλατό και όλοι μαζί βάζουν τα δυνατά τους για να στηρίξουν τον Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 για τα παιδιά.Και το ΒΡΑΔΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ συντονίζεται στο πνεύμα του Τηλεμαραθωνίου, παρουσιάζοντας ρεπορτάζ για το έργο και τις ανάγκες των οργανισμών, μεταφέροντας μηνύματα δύναμης και αλληλεγγύης.Η ημέρα κορυφώνεται με τη SPECIAL LIVE ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ, που θα ξεκινήσει στις 20:00 και την οποία θα παρουσιάσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πλατό, ο αγαπημένος παρουσιαστής θα υποδεχτεί καλλιτέχνες, παρουσιαστές και δημοσιογράφους, για να στείλουν όλοι μαζί το ηχηρό μήνυμα αυτής της ξεχωριστής συλλογικής δράσης για τη στήριξη των παιδιών.Αναλυτικά οι ανάγκες που ζητούν τη στήριξη όλων μας:Δεσμός: Μέσω του Σωματείου, στοχεύουμε στο να καλύψουμε βασικές ανάγκες νοσοκομειακών μονάδων στην Παιδιατρική και Μαιευτική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Κεφαλονιάς, στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Καραμανδάνειο.ΕΛΙΖΑ: Επιδιώκουμε την κάλυψη των αναγκών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της κακοποίησης παιδιών μέσω των Μονάδων Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών στο Νοσοκομείο Παίδων Π & Α. Κυριακού, στη Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, στην Παιδιατρική Κλινική ΔΠΘ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στη Γ’ Παιδιατρική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών στο ΠΓΝ Πατρών.Παιδικά Χωριά SOS: Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την κάλυψη βασικών και λειτουργικών αναγκών στα σπίτια φιλοξενίας στη Βάρη, στην περιοχή Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης και στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης, που προσφέρουν ένα προστατευτικό και στοργικό οικογενειακό περιβάλλον σε παιδιά και νέους που έχουν στερηθεί τη γονική φροντίδα.H Φλόγα: Προτεραιότητά μας είναι η κάλυψη της ετήσιας συντήρησης τεσσάρων σπιτιών φιλοξενίας - 3 στο Γουδί και 1 στον Χολαργό - τα οποία παρέχουν δυνατότητα φιλοξενίας και εξυπηρέτησης έως και 50 παιδιών με καρκίνο, καθώς και των οικογενειών τους, από όλη την Ελλάδα.Make-A-Wish Ελλάδος: Επιδιώκουμε να εκπληρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευχές παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, αναγνωρίζοντας ότι κάθε ευχή αποτελεί πηγή δύναμης και κινήτρου.Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 γίνεται η φωνή που λέει με δύναμη: κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο. Με τη συμμετοχή και τη στήριξη όλων μας, μπορούμε να γεμίσουμε τις καρδιές τους με ζεστασιά, χαμόγελα και όνειρα.«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ» – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΤ1 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΠηγή: tvnea.com