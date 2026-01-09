2026-01-09 08:47:01
Ο Νίκος Κοκλώνης, σε απόσπασμα δηλώσεων που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μίλησε ανοιχτά για όσα σημάδεψαν την περασμένη χρονιά. Ο CEO της Barking Well Media αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την απώλεια του πατέρα του, ενώ παράλληλα προχώρησε και σε μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με το νέο πρότζεκτ που αναμένεται να παρουσιαστεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο.



Αρχικά, κάνοντας μια ανασκόπηση στη χρονιά που πέρασε, ο ίδιος ακούγεται να λέει: «Έχασα τον πατέρα μου κι ήταν μια χρονιά περίεργη και δύσκολη. Εύχομαι το 2026 να είναι καλύτερο από το 2025. Θέλω το 2026 να φτιάξει η φωνή μου και να τραγουδώ καλύτερα. Ήταν μια χρονιά περισυλλογής. Είδα πράγματα και καταστάσεις, που δεν περίμενα το 2025. Το 2026 κράτησα λίγους και καλούς κι εύχομαι με αυτούς να συνεχίσω την πορεία μου. Είμαι καλοπροαίρετος. Όταν έχουμε κάποιον κοντά μας που μας μιλάει καλά, το βλέπουμε θετικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι όλα θα χαλάσουν. Δυστυχώς η ζωή έχει κι αυτό. Προχωράμε παρακάτω και καλά να είμαστε».



Μιλώντας για την επιστροφή του Just the 2 of Us, αποκαλύπτει: «Να δώσω την είδηση. Νομίζω ότι τον Φεβρουάριο θα είμαστε στον αέρα. Θα δούμε. Πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις και με το κανάλι. Θα κάνουμε ένα mix and match. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Ένα χρόνο χωρίς σόου. Μακάρι να πάει καλά, ο Θεός μαζί μας. Ήμασταν στο Open και καλά περάσαμε».







Πηγή: tvnea.com
