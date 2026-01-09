2026-01-09 12:03:53

Ένα βήμα πιο κοντά στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 15 συρμών του μετρό της Αθήνας, εκ των οποίων 7 διρευματικοί, δηλαδή συρμών που μπορούν να κινούνται και στο υπέργειο δίκτυο προς το αεροδρόμιο Αθηνών (γραμμή 3), φέρνει η έγκριση αιτήματος της διοίκησης του ΟΣΕ για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου προκειμένου να θεσπιστούν κοινοποιημένοι εθνικοί τεχνικοί κανόνες για την ασφαλή sidirodromikanea

