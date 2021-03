themaygeias

Η Τετάρτη είναι η πιο κρίσιμη ημέρα της εβδομάδας και ίσως και της πανδημίας αφού όχι μόνο συνεδριάζει η επιτροπή των ειδικών αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και την ίδια ημέρα ανακοινώσεις για τα μέτρα χαλάρωσης του lockdown που θα ακολουθήσουν.Αν δεν γίνουν οι ανακοινώσεις την Τετάρτη, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές θα γίνουν την Πέμπτη.Με βάση την πορεία των κρουσμάτων και των εισαγωγών οι ειδικοί θα αποφασίσουν τι θα αλλάξει στην ζωή μας το επόμενο διάστημα.Τρία ζητήματα θα εξεταστούν: το άνοιγμα του λιανεμπορίου, των σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων) και οι διαδημοτικές μετακινήσεις.Κρίσιμα εργαλεία που θα μετρήσουν στις αποφάσεις για χαλάρωση είναι τα self test. Ο φάκελος με τις προσφορές κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και οι διαδικασίες από εκεί και πέρα θα είναι εξπρές προκειμένου να φτάσουμε στην διάθεσή τους και την χρήση τους από όλο τον πληθυσμό στις αρχές Απριλίου.Υπό την προϋπόθεση ότι θα ευοδωθούν οι προβλέψεις για αποκλιμάκωση της πορείας της πανδημίας, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, το αργότερο ως το Σάββατο 3 Απριλίου, να επιτραπούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις και με αυτοκίνητο.5 Απριλίου τα σχολεία;Ο στόχος της κυβέρνησης είναι την επόμενη Δευτέρα 5 Απριλίου να ανοίξουν καταρχήν τα σχολεία, και ειδικότερα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, σε όλες τις περιοχές, ακόμη και αυτές που είναι σε “βαθύ κόκκινο”.Προϋπόθεση, η υποχρέωση σταθερού εβδομαδιαίου self test (κάθε Δευτέρα) μαθητών και καθηγητών.Για τις 5 Απριλίου έχει τεθεί προς εξέταση στους Ειδικούς και το άνοιγμα του λιανεμπορίου, ωστόσο μέλη της κυβέρνησης θεωρούν πως αυτό δεν είναι πολύ πιθανό, με βάση τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα.Το λιανεμπόριο μάλλον πάει προς τις 12 Απριλίου, καθώς εκτιμάται ότι τότε θα υπάρχει το περιθώριο τα καταστήματα να λειτουργήσουν με φυσική παρουσία των πελατών (συγκεκριμένος αριθμός ατόμων με βάση τα τ.μ. του καταστήματος) και αφού προηγηθεί μήνυμα στο 13032, τρίωρης διάρκειας. Βασικός πυλώνας της στρατηγικής της κυβέρνησης είναι το νέο συμπληρωματικό εργαλείο των self test, τα οποία θα διατίθενται δωρεάν στους πολίτες από τις αρχές Απριλίου και κυρίως ο εμβολιασμός.Εφόσον το χρονοδιάγραμμα προχωρήσει απρόσκοπτα, από την τρίτη εβδομάδα του Απριλίου και μετά, σχεδιάζεται και το άνοιγμα της εστίασης, αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους.Μετακινήσεις από νομό σε νομό και τουρισμόςΓια τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ότι είναι πρόωρη η συζήτηση και άρα αβέβαιο ακόμη αν θα μπορέσουμε να κάνουμε Πάσχα στα χωριά μας. Το είπε και το πρωί η κυβερνητική εκπρόσωπος η οποία φρόντισε να διαχωρίσει τις διαδημοτικές από τις μετακινήσεις από νομό σε νομό.Το μέτρο αναμένεται να εξεταστεί από τους Ειδικούς το αργότερο στις 23 Απριλίου, την Παρασκευή δηλαδή πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και τέλος, ως τις 14 Μαΐου, ο στόχος είναι να ανοίξει επίσημα η Ελλάδα τις πύλες της στους τουρίστες, με τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, να μην μην αποκλείει να δούμε ξένους επισκέπτες να φτάνουν στη χώρα μας και νωρίτερα.Το υπουργείο βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για σταδιακή απελευθέρωση των ταξιδιών με χώρες της Ε.Ε., τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τη Σερβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.