Μαθηματικά: Συνεχίζοντας τη μελέτη των εξισώσεων και με τη βοήθεια των σχετικών αναρτήσεων (εδώ κι εδώ), λύνουμε τις υπόλοιπες εξισώσεις και προβλήματα του φυλλαδίου που ξεκινήσαμε στην τάξη.Ιστορία: Αφού συμβουλευτούμε την αντίστοιχη ανάρτηση, διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του 7ου κεφαλαίου "Η άλωση της Τριπολιτσάς".Σχολική ζωή: Αύριο, κατά την πρώτη ώρα, θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος χριστουγεννιάτικος εκκλησιασμός μας, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών. Επομένως, όσοι και όσες επιθυμείτε να κοινωνήσετε, καλό είναι να προετοιμαστείτε από το πρωί. Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες στην παρουσίαση της μακέτας μας την Παρασκευή, 19/12, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε δωρεάν μια χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση, με τίτλο "The Christmas Busters", στο αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών, πριν από την παρουσίαση (16:00 - 17:00). Παρακαλώ, δηλώστε τη συμμετοχή σας στην παράσταση μέχρι αύριο Πέμπτη, ώστε να ξεχωρίσουμε τις προσκλήσεις.

