Μαθηματικά: Από το φυλλάδιο με τα προβλήματα κλασμάτων λύνουμε το 23, το 26 και το 28 στην τελευταία σελίδα. επίσης, λύνουμε και τις ασκήσεις των σύνθετων κλασμάτων που γράψαμε στο τετράδιο. Το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης τελικά θα γίνει την Παρασκευή, 12/12, κατά το πρώτο δίωρο, ώστε να έχουμε τον κατάλληλο χρόνο να το επεξεργαστούμε όπως πρέπει Βλέπουμε και την προηγούμενη ανάρτηση).Σχολική ζωή: Λόγω της μεταφοράς του τεστ μαθηματικών, το μάθημα της γλώσσας της Παρασκευής μεταφέρεται αύριο. Επομένως, δεν ξεχνάμε να έχουμε μαζί τα βιβλία της γλώσσας και, βέβαια, κάνουμε τις ασκήσεις μας. Το πρόγραμμα των επαναληπτικών της επόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: α) Την Τρίτη, 16/12, θα γράψουμε στη γλώσσα (4η ενότητα), β) την Πέμπτη, 18/12, θα γράψουμε στη γεωγραφία (κεφάλαια 12 έως και 17) και γ) την Παρασκευή, 19/12, θα γράψουμε στη φυσική (ενότητα "Έμβια - άβια"). Αύριο και μεθαύριο θα γίνουν οι αντίστοιχες επαναλήψεις.Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία", με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης.

