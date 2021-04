themaygeias

Περίπου δεκαπέντε εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson καταστράφηκαν στις ΗΠΑ όταν οι υπάλληλοι στο εργοστάσιο που κατασκευάζεται μπέρδεψαν τη δραστική ουσία που απαιτείται για την παραγωγή του σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.Το περιστατικό που έγινε αιτία για την καταστροφή των δόσεων στο τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής του εμβολίου στη Βαλτιμόρη, ενδέχεται να καθυστερήσει τον εφοδιασμό των ΗΠΑ, έγραψαν οι The New York Times.Το εργοστάσιο, διαχειρίζεται η εταιρεία Emergent BioSolutions, εταίρος της Johnson & Johnson.Όταν ήρθε σε επαφή μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο, η J&J δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των 15 εκατομμυρίων κατεστραμμένων δόσεων, πάντως ανέφερε πως κατά τον επιτόπιο έλεγχο ποιότητας «εντοπίστηκε παρτίδα φαρμακευτικής ουσίας που δεν ανταποκρινόταν στα κριτήρια ποιότητας της Emergent BioSolutions».Το εργοστάσιο «δεν έχει ακόμη λάβει άδεια να κατασκευάζει τη δραστική ουσία του εμβολίου μας» για τον νέο κορονοϊό, πρόσθεσε.Η συγκεκριμένη ποσότητα «ουδέποτε έφθασε (...) στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας μας», δεν συσκευάστηκε, πρόσθεσε η εταιρεία.Ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA) ενημερώθηκε και αποφασίστηκε να σταθούν «επιπλέον ειδικοί» επιτόπου για να επιβλέπουν τη διαδικασία παραγωγής, πάντα σύμφωνα με την Τζόνσον και Τζόνσον.«Σε συντονισμό με το αμερικανικό υπουργείο Υγείας, τα μέτρα που λάβαμε θα μας επιτρέψουν να παραδώσουμε με κάθε ασφάλεια 24 εκατ. δόσεις τον Απρίλιο», διαβεβαίωσε η J&J.Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης διευκρίνισαν ότι δεν επηρεάστηκαν οι δόσεις του εμβολίου που παραδίδονται το τρέχον διάστημα στις ΗΠΑ, καθώς έχουν κατασκευαστεί στην Ολλανδία.Όμως μελλοντικές παραδόσεις αναμένεται να προέλθουν από αυτό το εργοστάσιο στη Βαλτιμόρη, όπου η χορήγηση άδειας για την παραγωγή του εμβολίου καθυστερεί, σύμφωνα με τους Τάιμς.Το εμβόλιο της J&J για τον νέο κορονοϊό χορηγείται σε μία δόση· με άλλα λόγια, 15 εκατομμύρια δόσεις αρκούσαν για να ανοσοποιηθούν 15 εκατομμύρια άνθρωποι.Οι ΗΠΑ λογαριάζουν σε αυτό το εμβόλιο για να επιταχύνουν την εκστρατεία ανοσοποίησης. Έχουν παραγγείλει 100 εκατομμύρια δόσεις του προϊόντος, στο οποίο δόθηκε άδεια επείγουσας χρήσης τον Ιανουάριο, μετά τις άδειες που δόθηκαν στα εμβόλια των Pfizer/BioNTech και Moderna.Κάπου είκοσι εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της J&J διανεμήθηκαν ήδη τον Μάρτιο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρεία, ποσότητα που ανταποκρίνεται στους στόχους που είχαν τεθεί.Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε στις αρχές Μαρτίου ότι θέλει να διπλασιαστεί η ποσότητα των δόσεων του εμβολίου αυτού που θα αγοράσουν οι ΗΠΑ, δηλαδή να προστεθούν άλλα 100 εκατομμύρια στα 100 εκατομμύρια για τα οποία έχει υπογραφεί ήδη σύμβαση.