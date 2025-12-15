2025-12-15 10:06:31
Σε διανομή έκτακτης οικονομικής παροχής συνολικού ύψους περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά η ΕΡΤ, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, λίγο πριν την ολοκλήρωση του έτους. Δικαιούχοι της παροχής είναι συνολικά 1.798 εργαζόμενοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Όπως αποκαλύπτει η Realnews, το ποσό δεν συνδέεται με ατομικές ή συλλογικές αξιολογήσεις, αλλά χαρακτηρίζεται θεσμικά ως «κίνητρο απόδοσης», το οποίο αφορά σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Στην πράξη, πρόκειται για μια έμμεση επαναφορά του 13ου μισθού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της Realnews, το συνολικό κονδύλι ανέρχεται στα 6.498.266 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.300.000 ευρώ αφορούν το μεικτό ποσό που θα καταβληθεί στους εργαζομένους, ενώ τα υπόλοιπα 1.197.000 ευρώ αντιστοιχούν στις εργοδοτικές εισφορές.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετική νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ να προχωρά στην εξειδίκευση του μέτρου για το έτος 2024. Όπως προβλέπεται στην απόφαση, το κίνητρο απόδοσης αντιστοιχεί στο 12,6689% των ετήσιων αποδοχών κάθε δικαιούχου εργαζομένου.

Η καταβολή του ποσού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, προσφέροντας έναν ουσιαστικό οικονομικό «μποναμά» στους εργαζόμενους της ΕΡΤ ενόψει των εορτών.



Πηγή: tvnea.com
