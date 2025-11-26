Μαθηματικά: Αντιγράφουμε (ή τυπώνουμε κι επικολλάμε) και λύνουμε στο τετράδιό μας τα παρακάτω προβλήματα ημέρας (δεν ξεχνάμε και το υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης):1) Ο Θεοδόσης θέλει να αγοράσει ένα ποδήλατο με τα χρήματα που έχει στον κουμπαρά του. Στο πρώτο κατάστημα διαπίστωσε ότι χρειάζεται τα των χρημάτων του και στο δεύτερο τα αυτών. Ποιο κατάστημα πουλά πιο φτηνά το ποδήλατο; Μήπως έχει την ίδια τιμή και στα δυο;Λύση:Απάντηση:2) Ο Φίλιππος και ο Λεωνίδας παίζουν στην ίδια ομάδα μπάσκετ. Στη σημερινή προπόνηση ο Φίλιππος ευστόχησε στα των ελεύθερων βολών που εκτέλεσε, ενώ ο Λεωνίδας στατων βολών του. Ποιος από τους δυο ήταν πιο εύστοχος;Λύση:Απάντηση:3) Σπαζοκεφαλιά: Το να βρείτε ένα κλάσμα ανάμεσα στο και στο είναι μάλλον πολύ εύκολο! Μπορείτε όμως να βρείτε ένα κλάσμα ανάμεσα στο και στο (εξαιρούνται οι δεκαδικοί αριθμητές);Λύση:Απάντηση:

