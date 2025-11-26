2025-11-26 11:08:41
Φωτογραφία για Τετάρτη, 26/11/2025: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Αντιγράφουμε (ή τυπώνουμε κι επικολλάμε) και λύνουμε στο τετράδιό μας τα παρακάτω προβλήματα ημέρας (δεν ξεχνάμε και το υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης):

1) Ο Θεοδόσης θέλει να αγοράσει ένα ποδήλατο με τα χρήματα που έχει στον κουμπαρά του. Στο πρώτο κατάστημα διαπίστωσε ότι χρειάζεται τα   των χρημάτων του και στο δεύτερο τα   αυτών. Ποιο κατάστημα πουλά πιο φτηνά το ποδήλατο; Μήπως έχει την  ίδια τιμή και στα δυο;

Λύση:

Απάντηση:

2) Ο Φίλιππος και ο Λεωνίδας παίζουν στην ίδια ομάδα μπάσκετ. Στη σημερινή προπόνηση ο Φίλιππος ευστόχησε στα   των ελεύθερων βολών που εκτέλεσε, ενώ ο Λεωνίδας στα 

των βολών του. Ποιος από τους δυο ήταν πιο εύστοχος;

Λύση:

Απάντηση:

3) Σπαζοκεφαλιά: Το να βρείτε ένα κλάσμα ανάμεσα στο   και στο   είναι μάλλον πολύ εύκολο! Μπορείτε όμως να βρείτε ένα κλάσμα ανάμεσα στο   και στο   (εξαιρούνται οι δεκαδικοί αριθμητές);

Λύση:

Απάντηση:

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Βασίλη Μπισμπίκη: Ήθελε πάρα πολύ να μιλήσει για όλα αυτά που συνέβησαν - Ήταν λαλίστατος
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Βασίλη Μπισμπίκη: Ήθελε πάρα πολύ να μιλήσει για όλα αυτά που συνέβησαν - Ήταν λαλίστατος
Φαρμακοποιοί στην πρώτη γραμμή της προστασίας: Η μάχη κατά της εμβολιαστικής αδιαφορίας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φαρμακοποιοί στην πρώτη γραμμή της προστασίας: Η μάχη κατά της εμβολιαστικής αδιαφορίας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Black Friday 2025 και Cyber Monday: ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ...ΠΑΓΙΔΕΣ
Black Friday 2025 και Cyber Monday: ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ...ΠΑΓΙΔΕΣ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/11/2025)
Δευτέρα, 24/11/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 24/11/2025: Εργασίες ημέρας
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Πειραματικό φάρμακο για την κοιλιοκάκη
Πειραματικό φάρμακο για την κοιλιοκάκη
«Μεγάλη ανατροπή στον ΣΚΑΪ: Ριάλιτι–θρύλος επιστρέφει με πρόταση στην...
«Μεγάλη ανατροπή στον ΣΚΑΪ: Ριάλιτι–θρύλος επιστρέφει με πρόταση στην...
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα ζωντανά στο MEGA
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα ζωντανά στο MEGA
ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ