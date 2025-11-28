Από 1η Νοεμβρίου τα φαρμακεία εκτελούν συνταγές Beyfortus μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με ταξινόμηση αρχικά στην Υποβολή 2 «Εμβόλια ΕΠΕ» για τον ΕΟΠΥΥ. Μετά τις 19 Νοεμβρίου, κατόπιν αλλαγών από την ΗΔΙΚΑ, το Beyfortus πλέον εκτυπώνεται στην Υποβολή 1, δηλαδή συνυπολογίζεται στα «Φάρμακα δικαιούχων περίθαλψης ΕΟΠΥΥ».​Τι έχει αλλάξει τεχνικάΣύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΦΣ, από τις 19/11, ώρα 11:27, η ΗΔΙΚΑ τροποποίησε την ταξινόμηση του Beyfortus στο ΣΗΣ: αντί για Υποβολή 2 (Εμβόλια ΕΠΕ) εμφανίζεται πλέον στην Υποβολή 1. Αυτό σημαίνει ότι, σε επίπεδο επίσημων δεδομένων ΗΔΙΚΑ, οι συνταγές Beyfortus θεωρούνται και ελέγχονται πλέον μαζί με τα λοιπά φάρμακα του ΕΟΠΥΥ, και όχι ως ξεχωριστή «υποβολή εμβολίων».​Πού εντοπίζεται το πρόβλημα με τα προγράμματαΟ ΠΦΣ αναφέρει ότι αρκετά φαρμακευτικά προγράμματα, συνέχισαν να κατηγοριοποιούν λανθασμένα το Beyfortus στην Υποβολή 2, παρότι όφειλαν να ακολουθούν πιστά την ταξινόμηση της ΗΔΙΚΑ στο ΣΗΣ. Επειδή τα δεδομένα της ΗΔΙΚΑ κάθε μήνα διασταυρώνονται από την ΚΜΕΣ με τα τιμολόγια που εκδίδουν τα φαρμακεία μέσω των προγραμμάτων, οποιαδήποτε ασυμφωνία στις υποβολές (τι θεωρείται «1», τι «2» κ.λπ.) μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία πληρωμής.​Τι ζητά ο ΠΦΣ από τις εταιρείες λογισμικούΟ ΠΦΣ καλεί τις εταιρείες λογισμικού φαρμακείου να προχωρήσουν άμεσα – εντός της ημέρας – σε διόρθωση των σφαλμάτων, ώστε το φυσικό αρχείο συνταγών ανά Υποβολή 1, Υποβολή 2 κ.λπ. να ταυτίζεται πλήρως με αυτό που .... καταγράφει ηλεκτρονικά το κάθε πρόγραμμα. Τονίζει μάλιστα ότι, σε περίπτωση μη συμφωνίας των στοιχείων ΗΔΙΚΑ–ΚΜΕΣ με τα τιμολόγια των φαρμακείων, η ευθύνη για τα προβλήματα που θα προκύψουν θα βαρύνει αποκλειστικά τις εταιρείες λογισμικού.​Τι πρέπει να κάνουν πρακτικά τα φαρμακείαΓια τα προγράμματα που εμφανίζουν λάθος ταξινόμηση, ο ΠΦΣ ζητά να ενημερώσουν άμεσα τους χρήστες–φαρμακεία να μην εκδώσουν τιμολόγια μέχρι να διορθωθούν τα σφάλματα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι φαρμακοποιοί πρέπει:​να ελέγξουν πώς εμφανίζεται το Beyfortus στις υποβολές (1 ή 2) στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούννα περιμένουν σχετική ενημέρωση/αναβάθμιση από την εταιρεία πριν κλείσουν τον μήνα και εκδώσουν τιμολόγια ΕΟΠΥΥ, ώστε να αποφευχθούν απορρίψεις ή καθυστερήσεις πληρωμών.​Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση του ΠΦΣ:

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2025

Προς : Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείου

Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας







Θέμα: «Σχετικά με την ταξινόμηση ανά τύπο Υποβολής ΕΟΠΥΥ των συνταγών με

το σκεύασμα Beyfortus στο Σ.Η.Σ.»







Όπως είναι γνωστό από την 1η Νοεμβρίου άρχισε η εκτέλεση συνταγών από τα φαρμακεία με το σκεύασμα Beyfortus στο Σ.Η.Σ., και συγκεκριμένα στην υποβολή 2 των «Εμβολίων ΕΠΕ» για τον ΕΟΠΥΥ.







Μετά τις 19 Νοεμβρίου 11:27 το πρωί – κατόπιν τροποποιήσεων στο Σ.Η.Σ. από την ΗΔΙΚΑ – οι συνταγές με το σκεύασμα Beyfortus εκτυπώνονται στην υποβολή 1, που σημαίνει ότι συνυπολογίζονται και συνυποβάλλονται ως «Φάρμακα δικαιούχων περίθαλψης ΕΟΠΥΥ».







Όπως πληροφορηθήκαμε αρκετά προγράμματα – για δικούς τους λόγους – συνέχισαν να κατηγοριοποιούν λανθασμένα το σκεύασμα Beyfortus στις υποβολές, παρότι είχαν την υποχρέωση να ταξινομούν τις συνταγές πιστά και με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το πράττει η ΗΔΙΚΑ στο ΣΗΣ.







Ως γνωστόν τα δεδομένα της ΗΔΙΚΑ για κάθε υποβολή φαρμακείου εκάστου μηνός, μεταβιβάζονται στην ΚΜΕΣ για την πλήρη αντιπαραβολή και διασταύρωση με τα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται στα τιμολόγια που εκδίδονται από τα προγράμματα των φαρμακείων για κάθε μήνα, προκειμένου αυτά να συμφωνούν και να ξεκινήσει ηδιαδικασία πληρωμής. Σε περίπτωση μη συμφωνίας για τους λόγους που αναφέρθηκαν, θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη των προβλημάτων που θα προκύψουν.







Θα πρέπει λοιπόν άμεσα – εντός της ημέρας – να υπάρξει διόρθωση των σφαλμάτων από τα προγράμματα όπου αυτά υπάρχουν, ώστε το φυσικό αρχείο των συνταγών ανά Υποβολή 1, Υποβολή 2 κ.λπ. να ταυτίζεται πλήρως με αυτό που έχει ηλεκτρονικά κάθε πρόγραμμα καταχωρήσει.







Για τις εταιρείες των προγραμμάτων που έχουν προβεί στα ανωτέρω ζητάμε όπως άμεσα ενημερώσουν τους χρήστες – φαρμακεία ευθύνης τους ώστε να μην εκδώσουν τιμολόγια έως ότου διορθωθούν τα σφάλματα.







Με Εκτίμηση,

Ο πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραμματέας Εμμανουήλ Κατσαράκης





