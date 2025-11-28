Μετά από πολύ μεγάλο διάστημα αναμονής, συνεχείς αναβολές και δύο ήδη ψηφισμένα νομοθετήματα, εκδόθηκε επιτέλους η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία ατομικής διακίνησης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) με προμήθεια από τον ΕΟΠΥΥ και τελικό σημείο παράδοσης το ιδιωτικό φαρμακείο (ΦΕΚ Β’ 6333/27.11.2025). Πρόκειται για εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί από το «θεωρητικά μπορούμε» περνάμε πλέον στο «υπάρχει συγκεκριμένος, θεσμοθετημένος τρόπος να το κάνουμε στην πράξη».​Τι προβλέπει συνοπτικά η ΥΑ

Η ΥΑ εξειδικεύει τον...

.... τρόπο διακίνησης και εκτέλεσης των ΦΥΚ προς τα ιδιωτικά φαρμακεία, στο πλαίσιο των ήδη ψηφισμένων ρυθμίσεων που επέτρεψαν την εκτέλεση ΦΥΚ από ιδιωτικά φαρμακεία και τη διακίνησή τους από συνεταιριστικές/ιδιωτικές φαρμακαποθήκες έως τον τελικό αποδέκτη, δηλαδή το φαρμακείο. Προκαθορίζει επίσης συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες ΦΥΚ, που αντιστοιχούν περίπου σε 67.000 συνταγές μηνιαίως – αριθμός που δείχνει σαφώς ότι δεν μιλάμε για «πιλοτική λεπτομέρεια», αλλά για ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινής φαρμακευτικής φροντίδας.​

Η αποζημίωση, όπως είχε ήδη οριστεί από τα νομοθετήματα, παραμένει στα 20,00 € + ΦΠΑ ανά συνταγή ΦΥΚ για το φαρμακείο και 3,00 € + ΦΠΑ για τη φαρμακαποθήκη, διαμορφώνοντας ένα σταθερό οικονομικό πλαίσιο για όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα.​

Διακίνηση ΦΥΚ: πολλαπλές διαδρομές, ένας τελικός προορισμός

Η απόφαση προβλέπει ότι η διακίνηση των ΦΥΚ προς τα ιδιωτικά φαρμακεία μπορεί να γίνεται:

απευθείας από τη φαρμακευτική εταιρείααπό πιστοποιημένη εταιρεία αποστολής φαρμάκωνμέσω συνεταιριστικής ή ιδιωτικής φαρμακαποθήκης.​

Με άλλα λόγια, το θεσμικό πλαίσιο δίνει πολλαπλές εναλλακτικές στη διαδρομή, αλλά αναγνωρίζει ξεκάθαρα ως τελικό σημείο παράδοσης και ευθύνης το ιδιωτικό φαρμακείο, εκεί όπου ο ασθενής έρχεται σε άμεση επαφή με το φάρμακό του.​

Το πιο κρίσιμο σημείο: ποιος αποφασίζει τον τρόπο αποστολής

Ίσως το σημαντικότερο σημείο της ΥΑ, όπως σωστά υπογραμμίζει και ο ΠΦΣ, είναι η ρητή πρόβλεψη ότι «η επιλογή του τρόπου αποστολής των φαρμάκων στο φαρμακείο θα γίνεται από τον φαρμακοποιό». Αυτό αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή φιλοσοφίας: δεν είναι πλέον η εταιρεία, ο ενδιάμεσος ή κάποιος τρίτος που επιβάλλει το κανάλι, αλλά ο ίδιος ο φαρμακοποιός που επιλέγει το βέλτιστο σχήμα για το φαρμακείο του και τους ασθενείς του.​

Η ρύθμιση αυτή:

ενισχύει ουσιαστικά τη θέση των φαρμακείων στην αλυσίδα των ΦΥΚκατοχυρώνει τον ρόλο του φαρμακοποιού ως διαχειριστή της αγωγής και όχι απλού «σημείου παράδοσης»διασφαλίζει καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας εκτέλεσης, διακίνησης και τελικής παράδοσης στον ασθενή.​

Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ΥΑ

Για τους φαρμακοποιούς, αυτή η ΥΑ σηματοδοτεί το πέρασμα σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης ΦΥΚ μέσα από το φυσικό και ανθρώπινο δίκτυο των ιδιωτικών φαρμακείων, κοντά στον ασθενή και στην κοινότητα. Σε επίπεδο συστήματος υγείας, ανοίγει τον δρόμο για αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών φαρμακείων, καλύτερη γεωγραφική διασπορά πρόσβασης στα ΦΥΚ και πιο ισότιμη εξυπηρέτηση ασθενών σε όλη τη χώρα.​

Για τον ίδιο τον ασθενή, η δυνατότητα να παραλαμβάνει ΦΥΚ από το φαρμακείο της γειτονιάς του, με τον φαρμακοποιό να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας και να γνωρίζει σε βάθος τη θεραπεία, μεταφράζεται σε περισσότερη ασφάλεια, λιγότερη ταλαιπωρία και καλύτερη συμμόρφωση στην αγωγή.​







Στο επόμενο διάστημα αναμένονται από τον ΠΦΣ και τους Συλλόγους αναλυτικές διευκρινίσεις για την πρακτική εφαρμογή, τις τεχνικές λεπτομέρειες και καλές πρακτικές οργάνωσης στα φαρμακεία. Ωστόσο, σε επίπεδο αρχής, η σημερινή ΥΑ αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές θεσμικές κινήσεις των τελευταίων ετών για τον ρόλο του ιδιωτικού φαρμακείου στην πρόσβαση των ασθενών σε ΦΥΚ.







Δείτε την ανακοίνωση του ΠΦΣ:

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ







Αριθμ. Πρωτ. 4922

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ







Θέμα: «Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός διαδικασίας ατομικής

διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο”»







Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά την ψήφιση των δύο νομοθετημάτων που έδωσαν τη δυνατότητα στα ιδιωτικά φαρμακεία να εκτελούν Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και στις συνεταιριστικές και ιδιωτικές φαρμακαποθήκες να τα διακινούν έως τον τελικό αποδέκτη που είναι το φαρμακείο, εκδόθηκε σήμερα Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6333/27.11.2025) που εξειδικεύει τον τρόπο διακίνησης και εκτέλεσης των ΦΥΚ προς

το ιδιωτικό φαρμακείο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.







Η απόφαση προκαθορίζει συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων οι οποίες αντιστοιχούν περίπου σε 67.000 συνταγές ανά μήνα. Ως γνωστόν βάσει των νομοθετημάτων η αποζημίωση είναι 20,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για κάθε συνταγή ΦΥΚ για το φαρμακείο και 3,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τη

φαρμακαποθήκη.







Η διακίνηση των ΦΥΚ προς τα ιδιωτικά φαρμακεία μπορεί να γίνεται:-Απευθείας από τη φαρμακευτική εταιρεία, είτε

-Από πιστοποιημένη εταιρεία αποστολής φαρμάκων, είτε

-Μέσω συνεταιριστικής ή ιδιωτικής φαρμακαποθήκης.







Το πιο κρίσιμο σημείο της Υπουργικής Απόφασης είναι όμως ότι όπως ακριβώς

αναφέρει:







“Η επιλογή του τρόπου αποστολής των φαρμάκων στο φαρμακείο θα γίνεται από τον

φαρμακοποιό.”







Πρόκειται για μια θεμελιώδη αλλαγή που ενισχύει τη θέση των φαρμακείων, κατοχυρώνει τον ρόλο τους στη διαχείριση των ΦΥΚ και διασφαλίζει ότι ο φαρμακοποιός έχει τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας εκτέλεσης και διακίνησης της συνταγής και παράδοσης των φαρμάκων στην ασθενή.







Περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτική ερμηνεία της Υπουργικής Απόφασης

θα αποσταλούν άμεσα.







Με Εκτίμηση,

Ο πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραμματέας Εμμανουήλ Κατσαράκης





farmakopoioi