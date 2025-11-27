2025-11-27 10:41:24
Φωτογραφία για Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων από τα φαρμακεία



Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ



Αριθμ. Πρωτ. 4902

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τη διάθεση παιδιατρικών

εμβολίων από τα φαρμακεία»



Αγαπητοί Συνάδελφοι,



Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να παρέμβει δημόσια μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του Συλλόγου Παιδιάτρων (πατήστε εδώ), η οποία καταφέρεται εναντίον των φαρμακοποιών υπονοώντας ανεξέλεγκτη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων από τα φαρμακεία. Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας:





Ο Π.Φ.Σ. ήταν ο πρώτος που εισηγήθηκε στον ΕΟΦ την ένταξη σκευασμάτων εμβολίων στη Λίστα Απαγόρευσης Εξαγωγών του ΕΟΦ, ακριβώς για να προστατευτεί η εγχώρια κυκλοφορία τους και να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια αυτά θα χορηγούνται αποκλειστικά από τους θεράποντες ιατρούς, με αποτέλεσμα την ένταξη δύο ακόμα εμβολίων στη λίστα, ένα εκ των οποίων είναι ήδη αυτό του πνευμονοκόκκου (Prevenar-20).Οι φαρμακοποιοί ουδέποτε επιδίωξαν να διαθέσουν παιδιατρικά εμβόλια στο κοινό άνευ συνταγής και αυτό καταγράφεται ως πάγια θέση του ΠΦΣ ρητά και τεκμηριωμένα σε επίσημες επιστολές του Π.Φ.Σ. προς τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας. Η διενέργεια παιδιατρικών εμβολίων δεν αποτέλεσε και δεν αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης από τα φαρμακεία.Η «επίθεση» αυτή προς τους φαρμακοποιούς της Χώρας, διαστρεβλώνει πλήρως την πραγματικότητα και προκαλεί αδικαιολόγητη αναστάτωση στους γονείς, πλήττοντας την εικόνα των δύο κλάδων που οφείλουν να συνεργάζονται για το καλό της δημόσιας υγείας.

Ο Π.Φ.Σ. έχει συμβάλει διαχρονικά και καθοριστικά στη διασφάλιση της επάρκειας των εμβολίων, στην αποτροπή ελλείψεων και στην υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ στην επιτροπή των ελλείψεων, και τα ασφαλιστικά ταμεία, τις ενώσεις ασθενών είναι συνεχής και τεκμηριωμένη. Αυτό που χρειάζεται είναι συνεργασία, υπευθυνότητα και σοβαρότητα.



Με Εκτίμηση,




















