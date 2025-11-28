Αναλυτικές οδηγίες θα βγουν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Διαβάστε τα παρακάτω με μια πρώτη ανάλυση του ΦΕΚ από Farmakopoioi:Όπως σας ενημερώσαμε νωρίτερα σήμερα, εκδόθηκε το ΦΕΚ 6333/27.11.2025, σύμφωνα με το οποίο εξειδικεύονται οι όροι διάθεσης των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

. οικ. 51724/2025). Η απόφαση αντικαθιστά την προηγούμενη ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615/14-02-2020 και φέρνει σημαντικές αλλαγές στη διακίνηση φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) μέσω ιδιωτικών φαρμακείων.1. Πώς Λειτουργεί η Νέα ΔιαδικασίαΓια τον Ασθενή:

Ενημέρωση: Όταν ο ιατρός συνταγογραφήσει ένα φάρμακο από τη λίστα των ΦΥΚ, το σύστημα ΗΔΙΚΑ θα εκδίδει ένα μήνυμα στη συνταγή ενημερώνοντας τον ασθενή ότι μπορεί να λάβει το φάρμακο δωρεάν (μηδενική συμμετοχή) από ιδιωτικό φαρμακείο.

Ενεργοποίηση: Ο ασθενής θα πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική εφαρμογή διάθεσης ΦΥΚ χρησιμοποιώντας Taxisnet και τον ΑΜΚΑ του.

Επιλογή Φαρμακείου: Θα μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο ιδιωτικό φαρμακείο ανά συνταγή με δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης (όνομα, περιοχή, πόλη, τηλέφωνο κ.λπ.).

Διαθεσιμότητα Φαρμακείων: Η λίστα θα περιλαμβάνει όλα τα φαρμακεία-μέλη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, εκτός από εκείνα που ζήτησαν την εξαίρεσή τους.

Για τον Φαρμακοποιό:Φάση 1: Προέλεγχος

Κατά την υποβολή της συνταγής στο σύστημα, ο φαρμακοποιός θα διενεργεί ηλεκτρονικό προέλεγχο με ηλεκτρονική υπογραφή.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

Κανονικότητα συνταγής (ασφαλιστικός φορέας, στοιχεία)

Ένδειξη φαρμάκου (ιστορικό λήψης, συχνότητα χορήγησης)

Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (μητρώα δικαιούχων, SPC φίλτρα)

Φάση 2: Αποστολή Φαρμάκων

Σε περίπτωση έγκρισης, η φαρμακευτική εταιρεία ενημερώνεται για αποστολή του φαρμάκου στο επιλεγμένο φαρμακείο.

Τα φάρμακα θα αποστέλλονται ως εμπόρευμα τρίτου από:

Τα τμήματα Φαρμακαποθήκης ΕΟΠΥΥ, ή

Τη φαρμακευτική εταιρεία, ή

Πιστοποιημένη εταιρεία αποστολής φαρμάκων

Φάση 3: Παραλαβή Φαρμάκου

Ο φαρμακοποιός σαρώνει τον γραμμικό κώδικα ως εμπόρευμα τρίτου στο σύστημα ΕΟΠΥΥ για λογιστική τακτοποίηση της Φαρμακαποθήκης.

Φάση 4: Εκτέλεση Συνταγής

Ακολουθούνται όλα τα κλασικά βήματα ελέγχου συνταγής:

Έλεγχος στοιχείων και ταυτοπροσωπίας

Σωστό σκεύασμα

Ταινίες/κωδικοί γνησιότητας (2D codes)

Υπογραφές ιατρού και φαρμακοποιού

Παραλαβή από δικαιούχο

2. Οικονομικά ΣτοιχείαΑμοιβή Φαρμακοποιού:

€20,00 + ΦΠΑ ανά εκτελεσμένη συνταγή ως επιστημονική αμοιβή για τη χορήγηση και εκτέλεση.

Η αμοιβή αυτή δεν προσμετράται στο συνολικό όριο φαρμακευτικής δαπάνης ΕΟΠΥΥ.

Ευθύνες:

Αν δεν γίνει η παράδοση φαρμάκου, ή εμφανιστεί απώλεια/καταστροφή με υπαιτιότητα του φαρμακοποιού, ο ΕΟΠΥΥ χρεώνει την αξία του φαρμάκου στην τιμή προμήθειας.

Χρονοδιάγραμμα:

Ο συνολικός χρόνος από έγκριση έως παραλαβή φαρμάκου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες.

3. Διοικητικές ΔιαδικασίεςΤιμολόγηση - Ελέγχους:

Οι εκτελεσμένες συνταγές αποστέλλονται σε ξεχωριστό φάκελο με συγκεντρωτική κατάσταση και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε μηνιαία βάση.

Ηλεκτρονικές εικόνες διαθέσιμες για έλεγχο της ορθής τήρησης διαδικασίας.

Χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας αναγωγής (περικοπών).

Κυρώσεις:

Σε περίπτωση μη τήρησης διαδικασίας, ισχύουν οι κυρώσεις του π.δ. 121/2008.

Δεν Απαιτούνται:

Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικών διακίνησης κατά τη διακίνηση των ΦΥΚ από τον φαρμακοποιό.

4. Ημερομηνία Εφαρμογής

Ημερομηνία Ισχύος: 1 Δεκεμβρίου 2025

Σημαντικό: Η ημερομηνία ενεργοποίησης της διακίνησης κάθε φαρμάκου θα καθορίζεται σταδιακά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

5. Ο Πίνακας ΦΥΚ – Δραστικές Ουσίες & Εμπορικές Ονομασίες

Ακολουθεί ο πρακτικός κατάλογος των φαρμάκων υψηλού κόστους που θα διακινούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, οργανωμένος κατά θεραπευτική κατηγορία:

Α. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ TNF-α (Αντιφλεγμονώδη - Ρευματολογία)Δραστική ΟυσίαΒασικές Εμπορικές ΟνομασίεςΕνδείξειςETANERCEPTEnbrel®, Benepali®, Erelzi®, Brenzys®, Yimorbid®Ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωρίαση, αξονική σπονδυλοαρθρίτιδαINFLIXIMABRemicade®, Inflectra®, Remsima®, Flixabi®, Niflximab®Ρευματοειδής αρθρίτιδα, νόσος Crohn, δερματολογικές παθήσειςADALIMUMABHumira®, Advagraf®, Adynovate®, Amgevita®, Hadlima®Ρευματοειδής αρθρίτιδα, φυματίωση, ψωρίασηCERTOLIZUMAB PEGOLCimzia®Ρευματοειδής αρθρίτιδα, νόσος Crohn, αξονική σπονδυλοαρθρίτιδαGOLIMUMABSimponi®, Simponi Aria®, Enbrel®-biosimilarΡευματοειδής αρθρίτιδα, αξονική σπονδυλοαρθρίτιδαΒ. ΑΝΤΙΙΚΑ ΓΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β & DΔραστική ΟυσίαΒασικές Εμπορικές ΟνομασίεςΕνδείξειςTENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATEViread®, Stribild®, Complera®, Atripla®Χρόνια ηπατίτιδα Β, HIVTENOFOVIR ALAFENAMIDEVemlidy®, Bictegravir/TAF/FTC®Χρόνια ηπατίτιδα Β, HIVENTECAVIRBaraclude®Χρόνια ηπατίτιδα ΒΓ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ (Βιολογικά)Δραστική ΟυσίαΒασικές Εμπορικές ΟνομασίεςΕνδείξειςOMALIZUMABXolair®Μέσιο-σοβαρό αλλεργικό ή κόκκινο άσθμαMEPOLIZUMABNucala®Ιοσινοφιλικό άσθμα, σοβαρό άσθμαBENRALIZUMABFasenra®Ιοσινοφιλικό άσθμαTEZEPELUMABTezspire®Σοβαρό άσθμα (TSLP inhibitor)Δ. ΦΑΡΜΑΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤ' ΠΛΑΚΑΣΔραστική ΟυσίαΒασικές Εμπορικές ΟνομασίεςΕνδείξειςINTERFERON BETA-1AAvonex®, Rebif®Ρήξιμη-ανοδική σκλήρυνση κατά πλάκαςPEGINTERFERON ALFA-2APegIntron®, Pegasys®Χρόνια ηπατίτιδα C, σκλήρυνση κατά πλάκαςPEGINTERFERON BETA-1APlegridy®Ρήξιμη-ανοδική σκλήρυνση κατά πλάκαςGLATIRAMER ACETATECopaxone®, Glatiramer®Ρήξιμη-ανοδική σκλήρυνση κατά πλάκαςFINGOLIMODGilenya®Ρήξιμη-ανοδική σκλήρυνση κατά πλάκαςFAMPRIDINEAmpyra®, Fampyra®Βελτίωση περιπατητικής ικανότητας σε ΣΚΠTERIFLUNOMIDEAubagio®Ρήξιμη-ανοδική σκλήρυνση κατά πλάκαςDIMETHYL FUMARATETecfidera®Ρήξιμη-ανοδική σκλήρυνση κατά πλάκαςOZANIMODZeposia®Ρήξιμη-ανοδική σκλήρυνση κατά πλάκαςSIPONIMODMayzent®Δευτεροπρόσθετη προοδευτική ΣΚΠOFATUMUMABArzerra®, Kesimpta®Ρήξιμη-ανοδική σκλήρυνση κατά πλάκαςΕ. ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΔραστική ΟυσίαΒασικές Εμπορικές ΟνομασίεςΕνδείξειςTEMOZOLOMIDETemodar®, Temodal®Γλιοβλάστωμα, μελάνωμαFLUDARABINEFludara®Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμίαCAPECITABINEXeloda®, Accord®, Mylan®Καρκίνος παχέος εντέρου, μαστούTEGAFUR/GIMERACIL/OTERACILTS-1®, Teysuno®Καρκίνος στομάχου, γαστροοισοφαγικόςTRIFLURIDINE, TIPIRACILLonsurf®Καρκίνος παχέος εντέρου με μεταστάσειςEVEROLIMUSAfinitor®, Votubia®Καρκίνος νεφρού, μεταστατικό μελάνωμαIMATINIBGlivec®, Accord®, Mylan®, Demo®Χρόνια μυελοειδής λευχαιμία, GISTGEFITINIBIressa®Καρκίνος πνεύμονα με EGFR μεταλλάξειςERLOTINIBTarceva®Καρκίνος πνεύμονα, παγκρέαςSUNITINIB MALATESutent®Καρκίνος νεφρού, εντερικές σαρκώματαSORAFENIB TOSYLATENexavar®Καρκίνος ήπατος, θυρεοειδούςDASATINIBSprycel®Χρόνια μυελοειδής λευχαιμίαNILOTINIBTasigna®Χρόνια μυελοειδής λευχαιμίαAFATINIBGiotrif®Καρκίνος πνεύμονα με EGFR μεταλλάξειςBOSUTINIBBosulif®Χρόνια μυελοειδής λευχαιμίαAXITINIBInlyta®Καρκίνος νεφρού με μεταστάσειςREGORAFENIBStivarga®Καρκίνος παχέος εντέρου με μεταστάσειςNINTEDANIBVargatef®, Ofev®Καρκίνος πνεύμονα, ιδιοπαθής πνευμονίαBEXAROTENETargretin®Λέμφωμα δέρματος (mycosis fungoides)ANAGRELIDEXagrid®Ουσσενήμια, θρομβοκυτταρικές δυσκρασίες6. Σημαντικές Υπενθυμίσεις για Φαρμακοποιούς

✓ Λίστα των δικαιούχων ΦΥΚ:Η εφαρμογή ΕΟΠΥΥ θα έχει ενημερωμένο μητρώο δικαιούχων που θα ανανεώνεται συνεχώς.

✓ Ηλεκτρονικά Εργαλεία:Χρησιμοποιούνται SPC filters και ηλεκτρονικά μητρώα για αυτοματοποιημένο έλεγχο.

✓ Κάθε ΦΥΚ Χωριστά:Ο ασθενής εγκρίνει/επιλέγει φαρμακείο ανά συνταγή, όχι για όλα ταυτόχρονα.

✓ Μηνιαία Υποβολή:Υποβολή εκτελεσμένων συνταγών ανά μήνα σε ξεχωριστό φάκελο.

✓ Ενεργοποίηση Σταδιακή:Κάθε φάρμακο θα ενεργοποιηθεί με ξεχωριστή απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ.

7. Σχετικές Αναφορές

Νομική Βάση: Ν. 4213/2013, άρθρο 22 (όπως ισχύει), ν. 4655/2020 (άρθρο 5ο), ν. 5216/2025 (άρθρο 51)

Εγκυκλοποιημένη Απόφαση: ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 51724/2025

ΦΕΚ: Β' 6333/27-11-2025

Προηγούμενη Απόφαση (Κατάργηση): ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615/14-02-2020

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη διάθεση ΦΥΚ μέσω του ιδιωτικού τομέα, εναρμονίζοντας την ελληνική πρακτική με τα διεθνή πρότυπα και διευκολύνοντας τον ασθενή. Για τα ιδιωτικά φαρμακεία, ανοίγεται μια νέα αγορά υψηλής προστιθέμενης αξίας με σαφή οικονομικές παραμέτρους και διαδικαστικές καθοδηγήσεις.

