Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στο PRIME TIME των καναλιών Αναλυτικά για τα νούμερα για χθες 3/4/2021:Πρόγραμμα 18-54Η ΦΑΡΜΑ 18,6ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΑΡΓΥΡοΣ IN MOTION 6.2ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ 5,8ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 8,7ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 6,9BATTLE OF THE COUPLES 8.3MASTERCHEF 31,4ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 15,0ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ 4,5CASTLE ΜΑΚ TV 1,0CSI : NEW YORK 1,3ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΚ TV 1,5MAYDAY 1,6ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΟPEN 4,0

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.

tvnea

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.ΠΗΓΗ: Nielsen Media ResearchΠηγή: TVNEA.COM