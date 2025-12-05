2025-12-05 11:56:14
Η  νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMega24,6% Happy DayAlpha20,2% Καλημέρα ΕλλάδαANT110,2% ΣήμεραΣΚΑΪ8,6% Ώρα ΕλλάδοςOpen7,9% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,8%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 BuongiornoMega15,6% Super ΚατερίναAlpha15,5% Το ΠρωινόANT111% Breakfast@StarStar8,2% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ6,7% 10 ΠαντούOpen4% Πρωί Σε ΕίδονΕΡΤ12,3%


Μεσημεριανή Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΑποκαλύψειςANT115% (έως 18,2%) Αλήθειες με τη ΖήναStar10,4% Live YouΣΚΑΪ6,5% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ3,6% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen3,3% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,5%

Απογευματινή Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 DealAlpha18,2% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha17,1% Live NewsMega15,6% Τροχός της ΤύχηςStar13,4% The ChaseMega10,7% Cash or TrashStar8,9% 5x5 (Ε)ANT17,8% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ6,1% Στούντιο 4ΕΡΤ16% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ5,6% Καθαρές ΚουβέντεςOpen4,9% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ3,7% ΗλέκτραΕΡΤ13,2%

Prime Time

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Άγιος ΈρωταςAlpha16,1% Να μ’ ΑγαπάςAlpha15,6% Σπίτι Δίπλα στο ΠοτάμιAlpha14,6% Ελληνική ΤαινίαStar13,8% ΕκατομμυριούχοςANT112% First DatesStar10,2% The FloorΣΚΑΪ9,9% Don't Forget the LyricsANT18,1% Η Γη της Ελιάς (Β’)Mega7,9% Η Γη της Ελιάς (Α’)Mega7,4% The Road Show (Επ.)ANT17% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ6,1% Στούντιο 4ΕΡΤ16% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ5,6% Real ViewOpen2,3% Αν Υπήρχε Θα Σε ΧώριζαOpen2% Το ΠαιδίΕΡΤ11,3%

Late Night

ΕκπομπήΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΠρωταγωνιστέςAlpha12,7% Ενώπιος ΕνωπίωANT19,1% Στην Αγκαλιά του ΦάνηΣΚΑΪ7,7% Μεγάλη ΕικόναMega5% Κοινωνία Άνω ΚάτωOpen3,8%

Πηγή: tvnea.com
