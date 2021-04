Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, σε μία συνέντευξη εκ βαθέων, στην εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές» και το δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές για την οσιακή βιωτή του νέου σύγχρονου Αγίου της Εκκλησίας μας Καλλινίκου Εδέσσης.Επί 15 χρόνια ήταν Ιεροκήρυκας και στενός συνεργάτης του Αγίου Καλλινίκου και όπως λέει χαρακτηριστικά «Με αξίωσε ο Θεός να ζήσω για δεκαπέντε (15) χρόνια στην ίδια στέγη, στο Επισκοπείο, με έναν Επίσκοπο που είχε όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της αγιότητος».

Πηγή: pemptousia