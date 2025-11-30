2025-11-30 12:06:40
Ισχυρή κυριαρχία κατέγραψε το πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στην τηλεθέαση του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή «Καλημέρα» βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα, σημειώνοντας 19,2%, ποσοστό που την ανέδειξε με διαφορά πρώτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Mega Σαββατοκύριακο», το οποίο κινήθηκε σε σταθερά επίπεδα και σημείωσε 10,6%, διατηρώντας τη δυναμική του στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Την τριάδα συμπλήρωσε το «Τώρα Μαζί» στο Open με 7,9%.



Πηγή: tvnea.com
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για την ελληνική ταινία του ΑΝΤ1
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για την ελληνική ταινία του ΑΝΤ1
Μάχη στήθος με στήθος στην πρωινή ψυχαγωγία – Οριακή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Μάχη στήθος με στήθος στην πρωινή ψυχαγωγία – Οριακή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Μάχη στήθος με στήθος στην πρωινή ψυχαγωγία – Οριακή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Μάχη στήθος με στήθος στην πρωινή ψυχαγωγία – Οριακή πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για την ελληνική ταινία του ΑΝΤ1
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για την ελληνική ταινία του ΑΝΤ1
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/11/2025)
Δημήτρης Παπανώτας: «Άλλο κι αυτό με τα podcast. Κάνει ο κάθε πικραμένος! - Δεν θέλω να κάνω δική μου εκπομπή πια»
Δημήτρης Παπανώτας: «Άλλο κι αυτό με τα podcast. Κάνει ο κάθε πικραμένος! - Δεν θέλω να κάνω δική μου εκπομπή πια»
Δυνατά ποσοστά για το «Deal» — Η εικόνα της τηλεθέασης στην απογευματινή ζώνη
Δυνατά ποσοστά για το «Deal» — Η εικόνα της τηλεθέασης στην απογευματινή ζώνη
Prime Time: Κυριαρχία του The Voice και μεγάλες ανατροπές στη μάχη της τηλεθέασης
Prime Time: Κυριαρχία του The Voice και μεγάλες ανατροπές στη μάχη της τηλεθέασης
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (29/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/11/2025)
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 9ο επεισόδιο
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 9ο επεισόδιο
IQ 160: Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο
IQ 160: Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο