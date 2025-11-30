Ισχυρή κυριαρχία κατέγραψε το πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στην τηλεθέαση του δυναμικού κοινού. Η εκπομπή «Καλημέρα» βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα, σημειώνοντας 19,2%, ποσοστό που την ανέδειξε με διαφορά πρώτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Mega Σαββατοκύριακο», το οποίο κινήθηκε σε σταθερά επίπεδα και σημείωσε 10,6%, διατηρώντας τη δυναμική του στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Την τριάδα συμπλήρωσε το «Τώρα Μαζί» στο Open με 7,9%.

Πηγή: tvnea.com