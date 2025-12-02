2025-12-02 15:25:27
Κατά τις αρχικές επαφές για τη νέα μουσική εκπομπή του ΣΚΑΪ, το κανάλι είχε απευθυνθεί στον Χρήστο Μάστορα, ο οποίος όμως λόγω φόρτου εργασίας αρνήθηκε προσωρινά την πρόταση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει το project στο μέλλον, όπως σημειώνει η Realnews.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στράφηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε σε πρώτη φάση την πρόταση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η εκπομπή θα δίνει έμφαση στη μουσική, με λιγότερο ή καθόλου χρόνο για συνεντεύξεις, ενώ ο Μαζωνάκης θα υποδέχεται καλλιτέχνες για να τραγουδήσουν μαζί αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής.

Οι επαφές του ΣΚΑΪ με τον τραγουδιστή προχωρούν σε πολύ θετικό κλίμα, με στόχο η συμφωνία να κλειδώσει σύντομα.

Πηγή: tvnea.com
