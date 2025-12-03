Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζεται να επιστρέψει στη βραδινή ζώνη του ΑΝΤ1 με το νέο της project, Moments of Your Life, ωστόσο η πρεμιέρα της εκπομπής αναμένεται να καθυστερήσει σε σχέση με όσα είχαν αρχικά ανακοινωθεί από το προηγούμενο καλοκαίρι. Παρά τις αρχικές προσδοκίες, ακόμα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επίσημη προβολή, κάτι που σημαίνει ότι οι τηλεθεατές θα πρέπει να περιμένουν μερικούς μήνες ακόμη για να δουν την αγαπημένη τους παρουσιάστρια σε νέα βραδινή εκπομπή.Αρχικά, είχε προγραμματιστεί το πρώτο επεισόδιο να γυριστεί αυτή την εβδομάδα και να προβληθεί κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, ωστόσο οι παραγωγικές ανάγκες και οι λεπτομέρειες του concept οδήγησαν στη μεταφορά των γυρισμάτων για το νέο έτος. Η εκπομπή, που θα είναι παραγωγή της Foss Productions, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ξεχωριστή εμπειρία για τους τηλεθεατές, με κάθε επεισόδιο να λειτουργεί ως event show και όχι ως σταθερό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και στην ένταση του ψυχαγωγικού στοιχείου.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτοι τρεις καλεσμένοι που έχουν ήδη συμφωνήσει να συμμετάσχουν είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Καπουτζίδης η Μαρία Μπεκατώρου και ο Νίκος Μουτσινάς. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, η παραγωγή θα αποφασίσει ποιο επεισόδιο θα προβληθεί πρώτο, εξασφαλίζοντας ότι η πρεμιέρα θα κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή εντύπωση στο κοινό και θα αποτελέσει την κατάλληλη εισαγωγή για την υπόλοιπη σεζόν.Το Moments of Your Life είναι μια πολυδάπανη και φιλόδοξη παραγωγή, με τον πιλότο που είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2025 να έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο στα στελέχη του ΑΝΤ1 όσο και στους υπεύθυνους της Foss Productions. Στον πιλότο, που είχε ως «εικονικό καλεσμένο» τον Φάνη Μουρατίδη, έγινε εμφανές πως η εκπομπή διαθέτει δυναμική και χαρακτήρα που μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Η θετική υποδοχή του πιλότου δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για την επίσημη έναρξη της εκπομπής, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό γεγονός για τη βραδινή ψυχαγωγία.Με την παραγωγή να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, το concept της εκπομπής συνδυάζει μουσικά και ψυχαγωγικά στοιχεία, προσφέροντας μοναδικές στιγμές στους τηλεθεατές και καθιστώντας το Moments of Your Life μια από τις πλέον πολυαναμενόμενες βραδινές τηλεοπτικές παραγωγές της νέας χρονιάς.Πηγή: tvnea.com