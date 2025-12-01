2025-12-01 13:08:38
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας: Θα ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις
Στην αρχή της σημερινής εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας, εισάγοντας τη συνέντευξη με τον Νίκο Οικονομόπουλο, αναφέρθηκε και στα σχέδιά του για την τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως στο μέλλον θα επιστρέψει με μια βραδινή εκπομπή αφιερωμένη σε συνεντεύξεις.

«Η συνέντευξη ήταν μία ώρα. Δεν μπορούμε να παίξουμε μια ώρα συνέντευξη στο Πρωινό.

Όταν ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις –γιατί θα ξανακάνω- τότε πραγματικά θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ Ο φίλος μου ο Αντώνης Ρέμος, ο Νίκος Οικονομόπουλος… Τους ευχαριστώ που με εμπιστεύονται και που με αφήνουν να τους ταξιδέψω», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Πηγή: tvnea.com
Δημήτρης Παπανώτας: Έχουν μπει στον τηλεοπτικό χώρο πολλοί άσχετοι
Κατερίνα Καινούργιου: Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε; - δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ…
