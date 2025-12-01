2025-12-01 13:08:38

Στην αρχή της σημερινής εκπομπής, ο Γιώργος Λιάγκας, εισάγοντας τη συνέντευξη με τον Νίκο Οικονομόπουλο, αναφέρθηκε και στα σχέδιά του για την τηλεόραση.



Συγκεκριμένα, τόνισε πως στο μέλλον θα επιστρέψει με μια βραδινή εκπομπή αφιερωμένη σε συνεντεύξεις.



«Η συνέντευξη ήταν μία ώρα. Δεν μπορούμε να παίξουμε μια ώρα συνέντευξη στο Πρωινό.



Όταν ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις –γιατί θα ξανακάνω- τότε πραγματικά θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ Ο φίλος μου ο Αντώνης Ρέμος, ο Νίκος Οικονομόπουλος… Τους ευχαριστώ που με εμπιστεύονται και που με αφήνουν να τους ταξιδέψω», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.



