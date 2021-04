2021-04-05 13:22:09

Ξεκίνησε σήμερα η αποστολή των self-tests ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 στα φαρμακεία απομακρυσμένων νησιών και στόχος είναι μέχρι την Παρασκευή, 9 Απριλίου, να έχουν εφοδιαστεί με επαρκείς ποσότητες τα 11.000 φαρμακεία της χώρας και να έχει ξεκινήσει η διάθεσή τους, σε πρώτη φάση στους μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς.



Στη συνέχεια, η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18-67 ετών και τέλος, στους άνω των 67. Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα δωρεάν self test την εβδομάδα, τέσσερα το μήνα ,για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής του ταυτότητας από το φαρμακείο. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους. Μαζί με κάθε τεστ που θα διατίθεται από τα φαρμακεία, κάθε πολίτης θα λαμβάνει και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που θα αφορά τα self test.



Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η ανοιχτή δημόσια πρόσκληση για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων self tests. Η εισαγωγή της πρώτης παρτίδας ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 2 Απριλίου, η επόμενη παράδοση είναι προγραμματισμένη στα μέσα της εβδομάδας και η τελευταία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.Διαβάστε περισσότερα pharmateam

