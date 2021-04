2021-04-07 11:33:24

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του thestival.gr ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης τονίζει ότι "Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές στους πολίτες είναι ότι βάσει της νομοθεσίας θα διατίθενται από τα φαρμακεία δωρεάν, αλλά δεν θα διενεργούνται στα φαρμακεία."



Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: 60.000 self tests έως αύριο στα φαρμακεία



Στα ράφια των φαρμακείων της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται το αργότερο έως αύριο τα self tests κατά της COVID-19. Η προμήθειά τους γίνεται σταδιακά και η πρώτη παρτίδα περιλαμβάνει τουλάχιστον 60.000 τεστ αυτοδιάγνωσης, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 75 για κάθε φαρμακείο.



Στο μεταξύ σήμερα το απόγευμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η πλατφόρμα στην οποία οι φαρμακοποιοί θα μπαίνουν για να αναζητούν με τον ΑΜΚΑ του πολίτη αν αυτός δικαιούται να λάβει το τεστ και στη συνέχεια να τον καταχωρούν. Εάν η πλατφόρμα δεν ενεργοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η διάθεση των self tests.Διαβάστε περισσότερα pharmateam

