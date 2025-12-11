Στη Γερμανία, τα φαρμακεία βρίσκονται αντιμέτωπα με μια βαθιά και παρατεταμένη κρίση βιωσιμότητας (δείτε εδώ παλαιότερο άρθρο μας), με αφορμή μια νέα μεταρρύθμιση για τη φαρμακευτική περίθαλψη που προωθεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Οι γερμανικές φαρμακευτικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι εδώ και 13 χρόνια οι αμοιβές παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, ενώ τα λειτουργικά κόστη και οι απαιτήσεις προς τα φαρμακεία έχουν αυξηθεί δραματικά.Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ABDA, περίπου ένα τέταρτο των φαρμακείων βρίσκεται ήδη σε επισφαλή οικονομική κατάσταση, με κίνδυνο λουκέτου αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση.​

Η δράση με τα «σβηστά φώτα»

Ως απάντηση, η ABDA (σσ. αντίστοιχος γερμανικός Π.Φ.Σ.) εξήγγειλε για τις 17 Δεκεμβρίου μια .... συμβολική πανεθνική διαμαρτυρία με τίτλο «Versorgungsblackout», την ώρα που το υπουργικό συμβούλιο συζητά το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση των φαρμακείων.Τα φαρμακεία καλούνται σε ένα συγκεκριμένο, ευέλικτο χρονικό παράθυρο να σβήσουν τα φώτα τους, κρατώντας μόνο έναν βασικό φωτισμό ασφαλείας, ώστε να γίνει ορατός για το κοινό ο κίνδυνος «μπλακάουτ» στην φαρμακευτική περίθαλψη.Παράλληλα, η ABDA παρέχει αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια προς τους ασθενείς και υλικό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας τα φαρμακεία να τεκμηριώσουν τη συμμετοχή τους με φωτογραφίες και το hashtag #Versorgungsblackout.​

Τι μας θυμίζει στην Ελλάδα

Όσοι δραστηριοποιούμαστε σε ελληνικό φαρμακείο αναγνωρίζουμε εύκολα τα μοτίβα πίσω από τη γερμανική ιστορία: στασιμότητα αμοιβών, αυξανόμενα κόστη, πίεση από το σύστημα υγείας και τη φαρμακευτική δαπάνη, διαρκής γραφειοκρατία και ανοιχτό το ερώτημα της βιωσιμότητας μικρών και μεσαίων φαρμακείων.Η συζήτηση για το τι σημαίνει «καθολική φαρμακευτική κάλυψη» δεν είναι θεωρητική, ούτε μόνο γερμανική. Αφορά και την ελληνική περιφέρεια, τα νησιά, τις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, όπου το φαρμακείο είναι συχνά η μοναδική σταθερή δομή πρώτης γραμμής.Η γερμανική περίπτωση λειτουργεί ως καθρέφτης: δείχνει τι συμβαίνει όταν οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία ως απλό κόστος στον προϋπολογισμό και όχι ως κρίσιμη υποδομή δημόσιας υγείας.

Η επιλογή των Γερμανών συναδέλφων να διαμαρτυρηθούν με «σβηστά φώτα» είναι ένα ισχυρό, αλλά μη τιμωρητικό προς τον ασθενή, μήνυμα: δεν κλείνουν τις πόρτες, αλλά κάνουν ορατό τον κίνδυνο να κλείσουν αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική.Ένα τέτοιο παράδειγμα δείχνει ότι η μάχη για αξιοπρεπείς αμοιβές και βιώσιμες συνθήκες δεν είναι συντεχνιακή, αλλά βαθιά κοινωνική, γιατί χωρίς βιώσιμα φαρμακεία δεν υπάρχει συνεχής, αξιόπιστη πρόσβαση σε φάρμακα και υπηρεσίες.

Η εικόνα ενός φαρμακείου με σβηστά φώτα, αλλά με ανοιχτή πόρτα, συμπυκνώνει το δίλημμα όλης της κοινότητας: θα συνεχίσουμε να κρατάμε όρθια τα φαρμακεία «με κάθε κόστος» ή θα διεκδικήσουμε ενεργά τους όρους για να μπορούμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες και σεβαστή επαγγελματική ζωή;Ίσως αξίζει, ως ελληνική φαρμακευτική κοινότητα, να παρακολουθήσουμε στενά τι θα αποφέρει αυτή η δράση στη Γερμανία και να συζητήσουμε ψύχραιμα ποια μορφή συμβολικής αλλά δυνατής παρέμβασης θα ταίριαζε στα δικά μας δεδομένα, χωρίς να στρεφόμαστε απέναντι στον ασθενή.Η κρίση των γερμανικών φαρμακείων δεν είναι μακρινή είδηση. Είναι προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί σε κάθε χώρα που αφήνει τα φαρμακεία να «σβήνουν» σιωπηλά, πριν σβήσουν κυριολεκτικά τα φώτα ​Farmakopoioi

farmakopoioi