Όταν σκοπεύουμε να αγοράσουμε ένα καινούργιο monitor παραδοσιακά όλοι μας ρίχνουμε μια ματιά στο πίσω τμήμα του, που εκεί φιλοξενούνται όλα τα διαθέσιμα ports του. Και από τη στιγμή που τα διαθέσιμα ports παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά ενός monitor, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι διαφορετικές θύρες προσφέρουν και… διαφορετικές «ικανότητες». Για αυτό ωραία η ανάλυση 4Κ, ή το design και ο χρόνος απόκρισης του display, όμως οι θύρες που σας προσφέρει μια οθόνη είναι ένα εξίσου πολύ σημαντικό feature! Όπως θα διαπιστώσετε εκτός από την τροφοδοσία και το κλασικό audio input jack, τα σύγχρονα PC monitors προσφέρουν κυρίως δύο βασικές επιλογές, καθώς μπορείτε να επιλέξετε είτε μια σύνδεση μέσω της πιο κλασικής HDMI ή να προτιμήσετε την DisplayPort. Φυσικά, σε αυτό το σημείο εύλογα θα αναρωτηθείτε… Ποια είναι η ιδιαιτερότητα και η διαφορά ανάμεσα στις δύο θύρες και ποια ταιριάζει καλύτερα με το setup σας;

H απάντηση βέβαια στο παραπάνω ερώτημα πηγάζει από το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με το νέο monitor σας. Είστε για παράδειγμα φανατικός φίλος του gaming ή μήπως σχεδιάζετε να το χρησιμοποιήσετε για απλά καθημερινά ή επαγγελματικά tasks; Ακόμη και εάν το monitors υποστηρίζει και τις δύο συνδέσεις, ενδεχομένως να υποστηρίζει ορισμένους τύπους εξ’ αυτών, οι οποίοι και καθορίζουν την ανάλυση, το refresh rate και άλλα στοιχεία των δυνατοτήτων του monitor σας. Ας τα πάρουμε όμως καλύτερα τα πράγματα από την αρχή…

Σύνδεση με HDMI

Το HDMI είναι σίγουρα το πιο γνωστό standard, με το οποίο όλοι μας λίγο έως πολύ έχουμε γνωριστεί. To HDMI χρησιμοποιείται κυρίως στις τηλεοράσεις, στέλνοντας video και ήχο υψηλής ανάλυσης μέσω ενός καλωδίου για μεγαλύτερη ευκολία και άνεση. Φυσικά από τη στιγμή που βρίσκεται για περισσότερα από 15 χρόνια στο προσκήνιο, το HDMI έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις και βελτιώσεις στα χρόνια για να υποστηρίζει καλύτερα νεότερες αναλύσεις. Ειδικότερα, σε όλα τα σύγχρονα monitors πρόκειται να συναντήσετε τους παρακάτω συνδυασμούς:

HDMI 1.4: Υποστηρίζει ανάλυση 4K (4,096x2,160 pixels) στα 24Hz, 4K (3,840x2,160 pixels) στα 30Hz ή έως 1080p στα 120Hz.

HDMI 2.0: Υποστηρίζει 4K στα 60Hz, ενώ οι μεταγενέστερες εκδόσεις του (HDMI 2.0a και 2.0b) περιλαμβάνουν υποστήριξη και για HDR

HDMI 2.1: Εδώ ο πήχης ανεβαίνει, καθώς η 2.1 έκδοση του γνωστού προτύπου υποστηρίζει έως 10K ανάλυση στα 120Hz, βελτιωμένο HDR, αλλά και υποστήριξη Dolby Atmos, DTS:X audio και καλύτερη συνεργασία με το πρότυπο FreeSync.

Εάν θέλετε βέβαια να εκμεταλλευθείτε στο έπακρον τις λειτουργίες των παραπάνω προτύπων θα πρέπει να έχετε προμηθευτεί και το ανάλογο καλώδιο (όσο πιο καλό είναι τόσο πιο πολύ ανεβαίνει και η τιμή του), ενώ σε αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το bandwidth που προσφέρει το εκάστοτε καλώδιο. Επίσης, σημειώστε ότι όλα οι σύγχρονες HDMI ports υποστηρίζουν την τεχνολογία FreeSync της AMD, η οποία εξαλείφει το ενοχλητικό screen tearing και βοηθάει σημαντικά στο σωστό συγχρονισμό του refresh rate του monitor με την GPU σας. Ωστόσο, το G-Sync της «αντιπάλου» Nvidia δεν δουλεύει πάντοτε με την HDMI, καθώς σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για ένα DisplayPort-only feature.

Σύνδεση με DisplayPort

Η DisplayPort εμφανισιακά μπορεί να έχει κάποιες ομοιότητες με την HDMI, όμως είναι ένας τύπος σύνδεσης που συναντούμε περισσότερα στα PCs παρά στις τηλεοράσεις. Και αυτός ο τύπος σύνδεσης ακολουθεί ένα παρόμοιο μοτίβο μετάδοσης ήχου και εικόνας, όμως είναι ελαφρώς διαφορετικές οι δυνατότητες του. Έτσι λοιπόν στα περισσότερα PC monitors θα συναντήσετε τους εξής τύπους DisplayPorts:

DisplayPort 1.2: Υποστηρίζει έως 4K στα 60Hz, ενώ ορισμένα 1.2a ports μπορούν να υποστηρίξουν το AMD's FreeSync.

DisplayPort 1.3: Υποστηρίζει έως 4K στα 120Hz ή 8K στα 30Hz

DisplayPort 1.4: Φτάνει έως αναλύσεις 8K στα 60Hz μαζί με HDR

DisplayPort 2.0: Αγγίζει τα 16K με HDR στα 60Hz ή τα 10K χωρίς HDR στα 80Hz

To θετικό είναι ότι οι «ντελικάτες» DisplayPort προσφέρουν μια σειρά από χρήσιμες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα είναι η υποστήριξη τόσο του FreeSync, όσο και του G-Sync, αποτελώντας ουσιαστικά «εγγύηση» ότι όποια κι εάν είναι η κάρτα γραφικών σας (από τη στιγμή που το monitor υποστηρίζει τις προαναφερθείσες τεχνολογίες), θα μπορείτε να απολαμβάνετε αψεγάδιαστο και tearing-free gaming. Παράλληλα, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλά monitors από ένα DisplayPort, ενώ τα laptops μπορούν να στείλουν σήμα στην DisplayPort μέσω της USB-C port.

Σε γενικές γραμμές, εάν σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε DisplayPort 1.4 ή HDMI 2.0, αδιαμφισβήτητα συστήνουμε τη χρήση του DisplayPort. Τώρα, εάν το monitor σας προσφέρει την επιλογή ανάμεσα σε HDMI 2.0 και DisplayPort 1.2, τότε προτιμήστε την επιλογή της HDMI για πρόσθετα «eye-candy» οφέλη από το HDR. Last but not… least, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να θυμάστε πριν καταλήξετε είναι ότι όλες οι εμπλεκόμενες συσκευές και hardware parts θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες μια HDMI 2.1, τότε χρειάζεστε ένα monitor με HDMI 2.1 port και μια κάρτα γραφικών με HDMI 2.1 έξοδο. Εάν κάπου αυτά δεν συμβαδίζουν, τότε δεν θα μπορείτε να χαρείτε τα εξελιγμένα features τους. Σε κάθε περίπτωση το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε πριν να προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά, είναι να μελετάτε εκ των προτέρων με προσοχή και διεξοδικά τα διάφορα specs του monitor και της GPU σας. digitalife

