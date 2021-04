themaygeias

Crast test για το περαιτέρω άνοιγμα της εκπαίδευσης αποτελεί η επιστροφή στα θρανία από τη Δευτέρα των μαθητών του Λυκείου, με όπλο τα self test.Εφόσον τα δείγματα γραφής από την κινητικότητα των μαθητών κριθούν θετικά και δεν απειλήσουν τις αντοχές του Συστήματος Υγείας, η κυβέρνηση σχεδιάζει αμέσως μετά το Πάσχα να ανοίξουν και τα Γυμνάσια μαζί με τα Δημοτικά σχολεία.Η σκέψη οι μαθητές του Γυμνασίου να επιστρέψουν στις τάξεις από τη Δευτέρα 19 Απριλίου απομακρύνεται, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό, ενώ ως τότε δεν αναμένεται να υπάρξει διαθεσιμότητα self test που να καλύψει τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών για διενέργεια αυτοδιαγνωστικών τεστ 2 φορές την εβδομάδα.Ο όρος αυτός, τέθηκε μετ' επιτάσεως από τους Λοιμωξιολόγους για το άνοιγμα των σχολείων.Το παρασκήνιο της σύσκεψης των ΛοιμωξιολόγωνΗ απόφαση χτες των Ειδικών δεν ήταν εύκολη. Αναμετρήθηκαν δύο απόψεις από πλευράς Λοιμωξιολόγων απέναντι στην πρόταση της κυβέρνησης για άνοιγμα του Λυκείου, την οποία μετέφερε στην αίθουσα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.Στη συνεδρίαση καταγράφτηκε και η ηχηρή ένσταση του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα έχει η κινητικότητα των εφήβων μαθητών στη βαριά επιδημιολογική εικόνα της χώρας και κυρίως στο Σύστημα Υγείας, που καθημερινά δίνει μάχη αντοχών.Κατά τον κ. Τσιόδρα θα ήταν πιο ασφαλές να εξεταστεί το θέμα την επόμενη εβδομάδα, οπότε και οι Επιστήμονες θα έχουν στα χέρια τους τα επιδημιολογικά δεδομένα που προκύπτουν από το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των διαδημοτικών μετακινήσεων τα Σαββατοκύριακα.Ωστόσο, ο καθηγητής χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το δείγμα των δεκάδων χιλιάδων τεστ που θα διενεργούνται καθημερινά σε εφήβους (σχολεία) και άτομα παραγωγικής ηλικίας (λιανεμπόριο), κάτι που θα επιτρέψει να καταγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η εικόνα της πανδημίας.Γιατί η Κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα το άνοιγμα των Λυκείων;Ο πρώτος λόγος είναι γιατί παρέμειναν κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεύτερον γιατί πλησιάζουν οι Πανελλαδικές εξετάσεις.Μάλιστα τα Λύκεια θα ανοίξουν για δια ζώσης εκπαίδευση και στις “βαθιά κόκκινες” περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Κοζάνης, καθώς οτιδήποτε άλλο θα ήταν άδικο για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, που έχουν μπροστά τους τη δοκιμασία των εξετάσεων.Πότε ανοίγουν τα Γυμνάσια;Κ. Μητσοτάκης: “Δεν θα κάνω πρόβλεψη. Επιτρέψτε μου να μην κάνω καμία, έστω και μεσοπρόθεσμη, πρόβλεψη τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Και το λέω αυτό διότι ο ιός αυτός μας έχει εκπλήξει πολλές φορές. Και έχουμε αναγκαστεί πολλές φορές να προσαρμόσουμε στη στρατηγική μας σε δεδομένα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς” δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στο κεντρικό δελτίο του Star, όταν ρωτήθηκε από τη Μάρα Ζαχαρέα αν θα ανοίξουν μετά το Πάσχα και οι υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης.“Αν έπρεπε να κάνω μία αναλογία, διότι έχουμε κατηγορηθεί και για αυτό, για πισωγυρίσματα, για αλλαγές πορείας, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο μέσο μίας φουρτούνας και ο καλός ο καπετάνιος δεν κρατάει ποτέ σταθερό το πηδάλιο σε μία φουρτούνα. Πρέπει να προσαρμόζει την πορεία του σκάφους” πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Παράλληλα χαρακτήρισε “θετικό γεγονός” το ότι οι οι λοιμωξιολόγοι έδωσαν το πράσινο φως για το άνοιγμα των σχολείων, σημειώνοντας ότι “αυτό κατέστη εφικτό διότι η κυβέρνηση κινήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς” στην αγορά των self-test.Οι όροι για τη λειτουργία των ΛυκείωνΤα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας ξεκινούν από τη Δευτέρα και πάλι τα μαθήματα στην τάξη, με την υποχρέωση μαθητές και εκπαιδευτικοί να κάνουν self test δύο φορές την εβδομάδα.Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη.Από σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, και από την Παρασκευή σε όλα τα φαρμακεία της χώρας, γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ.Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τουςΠως θα δηλώνεται το self testΤο αποτέλεσμα θα πρέπει να δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr (τίθεται σε λειτουργία την Κυριακή), στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.Εάν κάποιος έχει υποβληθεί σε μοριακό έλεγχο 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των σχολείων δεν απαιτείται εκ νέου έλεγχος με self test.Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.Ταυτόχρονα ισχύουν στο ακέραιο και τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας για τα σχολεία: χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, χρήση αντισηπτικών, σχολαστικοί καθαρισμοί, τακτικοί αερισμοί των χώρων, λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.α., με αυστηρούς όρους.πηγή