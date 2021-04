themaygeias

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, μίλησε για την απόφαση ανοίγματος των σχολείων και συγκεκριμένα των Λυκείων από τη Δευτέρα 12 Απριλίου με δύο self test ανά εβδομάδα για καθηγητές και μαθητές. Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN TV, έθεσε ερωτήματα για το εάν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που προβλέπει τι θα συμβεί σε περίπτωση που υπάρξει ένα θετικό τεστ σε ένα σχολείο. Ακόμα, αναφέρθηκε στην υγειονομική κατάσταση, δηλώνοντας πως βρίσκονται σταθερά υψηλά και σε κατάσταση συναγερμού.Η κυρία Λινού σημείωσε πως «τα διπλά self test εφόσον λειτουργήσουν σωστά σίγουρα θα βοηθήσουν αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει σε περίπτωση που υπάρξει ένα θετικό test. Κλείνει αμέσως το σχολείο; Κλείνει η τάξη; Νομίζω ότι αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο».«Υπάρχει ένα κενό στο πρωτόκολλο. Τι θα συμβεί κατά το διάστημα που ένα self test βγει θετικό, μέχρι να έχουμε και το αποτέλεσμα του δεύτερου test, το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θα είναι rapid ή μοριακό. Το παιδί αυτό πριν βγει θετικό θα έχει έρθει σε επαφή με όλα τα παιδιά της τάξης του. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει εάν υπάρξει θετικό τεστ να σταματά αμέσως η λειτουργία της τάξης με και να γίνεται άμεση εξέταση τουλάχιστον όλου του τμήματος».Παράλληλα, η κυρία Λινού σημείωσε πως υπάρχει ενδεχόμενο για αυξημένα μέτρα προστασίας στα σχολεία, όπως το να μειωθούν οι ώρες μαθημάτων που γίνονται μέσα στις σχολικές τάξεις και να βγουν τα παιδιά για λίγο στο προαύλιο.Σταθεροποίηση των κρουσμάτων αλλά σε υψηλά νούμεραΓια τα κρούσματα κορονοϊού η κυρία Λινού σημείωσε πως υπάρχει σταθεροποίηση αλλά είναι υψηλά τα νούμερα. «Έχουμε μία σταθεροποίηση αλλά είναι υψηλή. Το ότι χθες ήταν καταγράφηκαν λιγότερα θετικά κρούσματα δεν σημαίνει πως είχαμε μείωση διότι είχαμε και 20.000 λιγότερα τεστ. Τα κρούσματα δεν αυξάνονται αλλά είναι σταθερά υψηλά και είμαστε σταθερά σε κατάσταση συναγερμού» υπογράμμισε.