Στη σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας μαζί με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια που ενημέρωσε για την κατάσταση στη χώρα και την πορεία του εμβολιασμου, παρών ήταν και ο ο υπουργός Εργασίας, Κωστής ΧατζηδάκηςΟ Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως επεκτείνεται το εργαλείο των self tests σε μια σειρά επαγγελματικών χώρων του ιδιωτικού τομέα.Και συγκεκριμένα:Στο λιανεμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων τροφίμων και ποτώνΣτην εστίαση (σ.σ. εννοείται σε όσες επιχειρήσεις είναι ανοιχτές)Στις μεταφορές, χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές.Στις υπηρεσίες καθαρισμού.Στα κουρεία, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής.Στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.Τα self tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους παραπάνω χώρους εργασίας και θα πρέπει να γίνονται μια φορά την εβδομάδα. Θα παραλαμβάνονται από την προσεχή Δευτέρα, 19.04.2021, από τα φαρμακεία και δωρεάν, με τον ΑΜΚΑ.Πώς θα δηλώσετε το αποτέλεσμα – Τι γίνεται αν βγει θετικό«1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα ΑΜΚΑ των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους κλάδους που μόλις προανέφερα, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.2. Κάθε εβδομάδα το Υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων, στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ.3. Οι εργαζόμενοι στις δραστηριότητες που προανέφερα υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test. Αυτοί προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιο λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα.Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την παρακάτω διαδικασία.4. Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στην Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί υποβάλουν το αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».5. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, εννοείται ότι ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.6. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος με τους οικείους του μένει στο σπίτι σε καραντίνα.7. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.8. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου βγει αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.9. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test.10. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν self-test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.11. Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self test.Πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούνΟ εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν δεν έχει κάνει self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του. Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στη δουλειά χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού έως ότου συμμορφωθεί ο εργαζόμενος.Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.Πότε ξεκινά η διαδικασία«Θα ήθελα τέλος να ενημερώσω ότι επειδή η δωρεάν διανομή των self tests από τα φαρμακεία ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου, για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή από τη Δευτέρα 19 μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου.Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία των self tests στους ανωτέρω κλάδους θα αναρτηθούν άμεσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.Με θετικό τεστ σημειώνω ότι οι εργαζόμενοι με θετικό τεστ, αν μεν είναι ασυμπτωματικοί, μπαίνουν σε καραντίνα στο σπίτι, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Οι αποδοχές τους καταβάλλονται κανονικά και έχουν την υποχρέωση για το 50% του χρόνου της καραντίνας να προσφέρουν την εργασία τους στον εργοδότη τους, έως μια ώρα επιπλέον του ημερήσιου ωραρίου τους. Αν νοσήσουν, λαμβάνουν αναρρωτική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».Υποχρεωτικά self test για εργαζόμενους σε συγκεκριμένους κλάδους στο δημόσιοΤον σχεδιασμό που αφορά στην προτεραιοποίηση πληθυσμιακών ομάδων που μετά τους μαθητές θα κάνουν το self-test, ανέπτυξε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, κατά την ενημέρωση για την πανδημία του κορονοϊού.Ανέφερε ότι ο εφοδιασμός των φαρμακείων εξελίσσεται ομαλά, από τα 10.155 φαρμακεία και μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί, 832.831 self tests και πως συγκεκριμένοι κλάδοι του δημοσίου τομέα θα μπούνε σε αυτό το πρόγραμμα.Πρόσθεσε ότι πρόκειται για συμπληρωματική δράση που από Δευτέρα 19 Απριλίου μπαίνει σε δεύτερη φάσηΟι κατηγορίες του δημόσιου τομέα που ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός είναι:υπάλληλοι ΚΕΠ, ΟΤΑ , Εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι και σε υπηρεσίες καθαριότητας.Από Δευτέρα αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν Βεβαίωση του αποτελέσματος του τεστ από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr.Μαγιορκίνης: Τα self test γίνονται σε άτομα που δεν έχουν συμπτώματαΤο δωρεάν self test που διανέμεται από τα φαρμακεία είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο προς όφελος της Δημόσιας Υγείας και στόχος είναι ο εντοπισμός των αδιάγνωστων φορέων του ιού SARS-CoV-2, ανέφερε κατά την ενημέρωση για την πανδημία ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.Όπως επισημαίνεται στο ΑΠΕ ΜΠΕ, έκανε λόγο για μια μορφή προσυμπτωματικού ελέγχου με στόχο την έγκαιρη διάγνωση των ασυμπτωματικών κρουσμάτων και εξήγησε ότι γίνεται σε άτομα που δεν έχουν συμπτώματα. Μίλησε για συμπληρωματικό εργαλείο με αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας.