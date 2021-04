Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την εξέλιξη της πανδημίας, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως «επιστρατεύουμε τα self test για τον έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού και στους χώρους εργασίας». Ειδικότερα η χρήση του μέτρου θα ισχύσει σε:

ΛιανεμπόριοΣούπερ μάρκετ Καταστήματα τροφίμων και ποτώνΕστίασηΜεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές)Υπηρεσίες καθαρισμούΚουρεία - κομμωτήριαΚεντρα αισθητικηςEταιρείες τυχερών παιχνιδιών

Τα self test θα είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση εργαζομένων στην εργασία και θα διενεργούνται μια φορά την εβδομάδα.

Πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα

Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα ΑΜΚΑ των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους κλάδους που μόλις προανέφερα, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.Κάθε εβδομάδα το Υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων, στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ.Οι εργαζόμενοι στις δραστηριότητες που προανέφερα υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test. Αυτοί προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιο λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με τη διαδικασία που θα περιγράψω παρακάτω.Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στην Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί υποβάλουν το αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, εννοείται ότι ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος με τους οικείους του μένει στο σπίτι σε καραντίνα.Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου βγει αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test.Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους για την υποχρέωσή τους να κάνουν self-test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.

Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self test.

Τι θα συμβεί αν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή

Ο εργοδότης ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός δεν έχει κάνει το self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του. Και πολύ περισσότερο προφανώς, αν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει θετικό self test.

Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ.

Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

«Θα ήθελα τέλος να ενημερώσω ότι επειδή η δωρεάν διανομή των self tests από τα φαρμακεία ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου, για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή από τη Δευτέρα 19 μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία των self-test στους ανωτέρω κλάδους θα αναρτηθούν άμεσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

Τι θα ισχύει για θετικό και αρνητικό self test

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι με θετικό τεστ, αν μεν είναι ασυμπτωματικοί, μπαίνουν σε καραντίνα στο σπίτι, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Οι αποδοχές τους καταβάλλονται κανονικά και έχουν την υποχρέωση για το 50% του χρόνου της καραντίνας να προσφέρουν την εργασία τους στον εργοδότη τους, έως μια ώρα επιπλέον του ημερήσιου ωραρίου τους. Αν νοσήσουν, λαμβάνουν αναρρωτική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του, ενώ αν είναι θετικό θα πρέπει μέσα σε 24 ώρες να προχωρήσει σε επαναληπτικό έλεγχο και δεν θα προσέλθει στην εργασία του.

Τσουχτερά πρόστιμα

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, o Κωστής Χατζηδάκης, γνωστοποίησε ότι εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν δεν έχει κάνει self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του. Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στη δουλειά χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής έως ότου συμμορφωθεί ο εργαζόμενος.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.

