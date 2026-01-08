Σε προσωρινή «εκεχειρία» οδηγείται η μάχη της prime time, με τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια να πατούν φρένο για περίπου έναν μήνα. Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star επέλεξαν να κινηθούν συντονισμένα, αφήνοντας στην άκρη τον σκληρό ανταγωνισμό κατά τη διάρκεια των εορτών.

Οι σταθμοί κατέληξαν σε μια άτυπη συμφωνία για εκτεταμένο διάλειμμα, υιοθετώντας ξανά την τακτική της κοινής γραμμής. Η συμφωνία αφορά τόσο το φινάλε του πρώτου μέρους της τηλεοπτικής σεζόν όσο και την επανεκκίνηση του δεύτερου, με κοινό χρονοδιάγραμμα.

Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό, όλες οι καθημερινές σειρές σταματούν προσωρινά και επιστρέφουν με νέα επεισόδια από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, οι σειρές «Άγιος Έρωτας» και «Να μ’ αγαπάς» του Alpha, αλλά και οι επιτυχίες του Mega «Μια νύχτα μόνο» και «Η Γη της Ελιάς».

Την ίδια εβδομάδα αναμένεται να επανέλθουν και οι εβδομαδιαίες ή δισεβδομαδιαίες παραγωγές, όπως το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», το «Γιατί, ρε πατέρα;» και το «Σόι σου» . Μαζί τους επιστρέφουν και τα τηλεπαιχνίδια της prime time, ανάμεσά τους το «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «Don’t Forget the Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου.

Έτσι, για περίπου έναν μήνα, η τηλεοπτική σκακιέρα μπαίνει σε παύση, με τους σταθμούς να ετοιμάζονται για δυναμική επανεκκίνηση στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Πηγή: tvnea.com