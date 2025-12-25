Ένα πεντανόστιμο γλυκάκι από εμένα για όλους και ιδιαίτερα για τους εορτάζοντες, αλλά και για όλους όσους με διαβάζουν…
2025-12-25 15:49:04
Ένα πεντανόστιμο γλυκάκι από εμένα για όλους και ιδιαίτερα για τους εορτάζοντες, αλλά και για όλους όσους με διαβάζουν, συνοδευόμενο από τις ευχές μου για υγεία και ευζωία - όλοι μπορούμε και πρέπει να είμαστε υγιείς και ευτυχισμένοι!!!
Νοστιμότατο κέικ με ταχίνι και σταγόνες σοκολάτας
Λόγω των ημερών λοιπόν, και επειδή όλων ο οργανισμός ζητούσε γλυκάκι, αποφάσισα να κλειστώ για λίγο και να ετοιμάσω ένα απλό αλλά νοστιμότατο κέικ με ταχίνι read more:https://botanologia.gr/ena-pentanostimo-glykaki-apo-emena-gia-oloys-kai-idiaitera-gia-toys-eortazontes-alla-kai-gia-oloys-osoys-me-diavazoyn/
botanologia
Νοστιμότατο κέικ με ταχίνι και σταγόνες σοκολάτας
Λόγω των ημερών λοιπόν, και επειδή όλων ο οργανισμός ζητούσε γλυκάκι, αποφάσισα να κλειστώ για λίγο και να ετοιμάσω ένα απλό αλλά νοστιμότατο κέικ με ταχίνι read more:https://botanologia.gr/ena-pentanostimo-glykaki-apo-emena-gia-oloys-kai-idiaitera-gia-toys-eortazontes-alla-kai-gia-oloys-osoys-me-diavazoyn/
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟSymmetry Magazine: Η 12 μέρες της Φυσικής των Χριστουγέννων
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ