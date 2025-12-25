2025-12-25 15:49:04

Ένα πεντανόστιμο γλυκάκι από εμένα για όλους και ιδιαίτερα για τους εορτάζοντες, αλλά και για όλους όσους με διαβάζουν, συνοδευόμενο από τις ευχές μου για υγεία και ευζωία - όλοι μπορούμε και πρέπει να είμαστε υγιείς και ευτυχισμένοι!!!



Νοστιμότατο κέικ με ταχίνι και σταγόνες σοκολάτας



Λόγω των ημερών λοιπόν, και επειδή όλων ο οργανισμός ζητούσε γλυκάκι, αποφάσισα να κλειστώ για λίγο και να ετοιμάσω ένα απλό αλλά νοστιμότατο κέικ με ταχίνι

