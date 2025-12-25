2025-12-25 15:49:04
Φωτογραφία για Ένα πεντανόστιμο γλυκάκι από εμένα για όλους και ιδιαίτερα για τους εορτάζοντες, αλλά και για όλους όσους με διαβάζουν…
Ένα πεντανόστιμο γλυκάκι από εμένα για όλους και ιδιαίτερα για τους εορτάζοντες, αλλά και για όλους όσους με διαβάζουν, συνοδευόμενο από τις ευχές μου για υγεία και ευζωία - όλοι μπορούμε και πρέπει να είμαστε υγιείς και ευτυχισμένοι!!!

Νοστιμότατο κέικ με ταχίνι και σταγόνες σοκολάτας

Λόγω των ημερών λοιπόν, και επειδή όλων ο οργανισμός ζητούσε γλυκάκι, αποφάσισα να κλειστώ για λίγο και να ετοιμάσω ένα απλό αλλά νοστιμότατο κέικ με ταχίνι read more:https://botanologia.gr/ena-pentanostimo-glykaki-apo-emena-gia-oloys-kai-idiaitera-gia-toys-eortazontes-alla-kai-gia-oloys-osoys-me-diavazoyn/
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Symmetry Magazine: Η 12 μέρες της Φυσικής των Χριστουγέννων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Symmetry Magazine: Η 12 μέρες της Φυσικής των Χριστουγέννων
Πνευμονιόκοκκος: Τι αλλάζει με το νέο 21δύναμο εμβόλιο στους ενήλικες και ποιοι έχουν το μεγαλύτερο όφελος
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πνευμονιόκοκκος: Τι αλλάζει με το νέο 21δύναμο εμβόλιο στους ενήλικες και ποιοι έχουν το μεγαλύτερο όφελος
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Χριστούγεννα για όλους στην ΕΡΤ
Χριστούγεννα για όλους στην ΕΡΤ
Δυστύχημα Τεμπών: Παραδίδεται σε όλους τους διαδίκους το κλητήριο θέσπισμα – Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη δίκη
Δυστύχημα Τεμπών: Παραδίδεται σε όλους τους διαδίκους το κλητήριο θέσπισμα – Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη δίκη
ΠΟΥ για παχυσαρκία: Χορηγήστε σε όλους φάρμακα για απώλεια βάρους
ΠΟΥ για παχυσαρκία: Χορηγήστε σε όλους φάρμακα για απώλεια βάρους
Αφροδίτη Γραμμέλη: Αυτή η εμμονή με την εκπομπή μας φέτος εμένα με τρελαίνει
Αφροδίτη Γραμμέλη: Αυτή η εμμονή με την εκπομπή μας φέτος εμένα με τρελαίνει
Σκανδιναβικά χριστούγεννα. Για όσους προτιμούν την λιτή, φυσική διακόσμηση
Σκανδιναβικά χριστούγεννα. Για όσους προτιμούν την λιτή, φυσική διακόσμηση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Φυσική, Χριστούγεννα και Χιούμορ
Φυσική, Χριστούγεννα και Χιούμορ
Χριστουγεννιάτικες ευχές από φίλους Ξηρομεριτες
Χριστουγεννιάτικες ευχές από φίλους Ξηρομεριτες
AMD Ryzen 7 9850X3D: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΑΚΡΙΒΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ gaming
AMD Ryzen 7 9850X3D: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΑΚΡΙΒΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ gaming
Τα Σιδηροδρομικά Νέα σας εύχονται...Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά!
Τα Σιδηροδρομικά Νέα σας εύχονται...Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά!
Αιγυπτος: Οι εργαζόμενοι ξεκινούν την τοποθέτηση γραμμών για το μεγα-έργο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο
Αιγυπτος: Οι εργαζόμενοι ξεκινούν την τοποθέτηση γραμμών για το μεγα-έργο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο