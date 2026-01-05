2026-01-05 13:42:18
Μια σύντομη διευκρίνιση προς όσους με διαβάζουν.

Η παρούσα σελίδα αποτελεί το προσωπικό μου προφίλ στο Facebook και χρησιμοποιείται για την ανάρτηση προσωπικών απόψεων, κυρίως γύρω από εκπαιδευτικά και επιστημονικά ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων μου. Δεν διεξάγω εδώ έρευνα ούτε ασκώ δημοσιογραφικό έργο. Είμαι εκπαιδευτικός με επιστημονικά ενδιαφέροντα και διατηρώ το ιστολόγιό μου χωρίς κανένα οικονομικό όφελος, από προσωπικό ενδιαφέρον, μεράκι και διάθεση δημόσιου διαλόγου, ελπίζοντας ότι το κάνω με τη δέουσα σοβαρότητα.

Ωστόσο καταβάλλω συστηματική προσπάθεια να παραθέτω πηγές και αναφορές, καθώς και να δηλώνω κάθε επιρροή από αναρτήσεις ή σχόλια τρίτων σε όσα γράφω. Η επιλογή αυτή γίνεται συνειδητά, καθώς οι προσωπικές μου απόψεις και δημοσιες αναρτήσεις συχνά αναπαράγονται στον Τύπο και θεωρώ αναγκαίο να συνοδεύονται, όπου υπάρχουν, από τεκμηρίωση και σαφείς αναφορές, παρότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί συνήθη πρακτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα έλεγα μάλιστα το αντίθετο.

Η κριτική είναι πάντοτε θεμιτή όταν αφορά το περιεχόμενο και την ουσία των γραφομένων μου. Η αφ’ υψηλού απαξίωση «καθ’ έδρας» και η μετατόπιση της συζήτησης από το επιχείρημα στο πρόσωπο δεν συμβάλλουν σε γόνιμο διάλογο. Αντίθετα, ο τεκμηριωμένος αντίλογος προάγει την ουσιαστική συζήτηση. Όποιος δεν επιθυμεί να παρακολουθεί τις αναρτήσεις μου έχει ασφαλώς τη δυνατότητα να μην το κάνει.

Καλημέρα.
