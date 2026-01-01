Euromedica TWO: Κλείσιμο υποβολής ΕΟΠΥΥ Δεκεμβρίου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ με ημερομηνία 31/12/25)
Για να «κλείσει» σωστά η υποβολή ΕΟΠΥΥ Δεκεμβρίου (αφού έχουν ήδη εκδοθεί τα τιμολόγια με ημερομηνία έως 31/12), χρειάζεται να στείλουμε τα τιμολόγια/πιστωτικά στην ΚΜΕΣ από το Euromedica TWO και μετά να ολοκληρώσουμε την υποβολή μέσα από την ΚΜΕΣ, ώστε να εκτυπώσουμε ΣΣΥ και ετικέτα φακέλου.
Προϋπόθεση (πολύ σημαντικό)
Η παρακάτω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο αν τα τιμολόγια έχουν ήδη εκδοθεί με ημερομηνία έως 31/12.
Τιμολόγια που εκδίδονται μετά την 1/1 απαιτούν νέο ΑΔΑ, άρα δεν προχωράμε σε έκδοση/αποστολή τους πριν δημοσιευθεί και γίνει προσαρμογή προγραμμάτων (αναμένεται μετά τις 5/1/26).Euromedica TWO (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
Τρόπος Α: Οδηγός υποβολής
Euromedica TWO → μενού ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ → εκτελούμε τον «οδηγό υποβολής καταστάσεων».
Όταν ο οδηγός ρωτήσει για έκδοση τιμολογίων, επιλέγουμε ΟΧΙ (εφόσον τα έχουμε ήδη εκδώσει).
Μας αφορούν μόνο τα τελικά βήματα του «οδηγού»: «αποστολή αντιγράφων ΕΚΑΑ» (αν έχουμε ΕΚΑΑ) και «αποστολή στην ΚΜΕΣ» για να περάσουμε στην ΚΜΕΣ και να εκδώσουμε ΣΣΥ/ετικέτα.Τρόπος Β: Χειροκίνητα
Euromedica TWO → μενού ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ → από το βοηθητικό μενού δεξιά (όπως στη φωτογραφία).
Επιλέγουμε με τη σειρά:
Αποστολή ΕΚΑΑ στον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ (μόνο εφόσον είχαμε υποβολή ΕΚΑΑ).
Επιλεκτική αποστολή στο ΚΜΕΣ: εμφανίζει τα τιμολόγια που κόψαμε στις 31/12 και τα επιλέγουμε όλα, μαζί και το πιστωτικό rebate.
Μετάβαση στο ΚΜΕΣ.Ολοκλήρωση στην ΚΜΕΣ (κλείσιμο υποβολής)
Στην ΚΜΕΣ ολοκληρώνουμε την υποβολή και εκτυπώνουμε το ΣΣΥ και τη συνοδευτική ετικέτα φακέλου.
Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους!
