Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2025Για να «κλείσει» σωστά η υποβολή ΕΟΠΥΥ Δεκεμβρίου (αφού έχουν ήδη εκδοθεί τα τιμολόγια με ημερομηνία έως 31/12), χρειάζεται να στείλουμε τα τιμολόγια/πιστωτικά στην ΚΜΕΣ από το Euromedica TWO και μετά να ολοκληρώσουμε την υποβολή μέσα από την ΚΜΕΣ, ώστε να εκτυπώσουμε ΣΣΥ και ετικέτα φακέλου.

Προϋπόθεση (πολύ σημαντικό)

Η παρακάτω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο αν τα τιμολόγια έχουν ήδη εκδοθεί με ημερομηνία έως 31/12.

Τιμολόγια που εκδίδονται μετά την 1/1 απαιτούν νέο ΑΔΑ, άρα δεν προχωράμε σε έκδοση/αποστολή τους πριν δημοσιευθεί και γίνει προσαρμογή προγραμμάτων (αναμένεται μετά τις 5/1/26).

Euromedica TWO (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)Τρόπος Α: Οδηγός υποβολής

Euromedica TWO → μενού ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ → εκτελούμε τον «οδηγό υποβολής καταστάσεων».

Όταν ο οδηγός ρωτήσει για έκδοση τιμολογίων, επιλέγουμε ΟΧΙ (εφόσον τα έχουμε ήδη εκδώσει).

Μας αφορούν μόνο τα τελικά βήματα του «οδηγού»: «αποστολή αντιγράφων ΕΚΑΑ» (αν έχουμε ΕΚΑΑ) και «αποστολή στην ΚΜΕΣ» για να περάσουμε στην ΚΜΕΣ και να εκδώσουμε ΣΣΥ/ετικέτα.​

Τρόπος Β: Χειροκίνητα

Euromedica TWO → μενού ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ → από το βοηθητικό μενού δεξιά (όπως στη φωτογραφία).​

Επιλέγουμε με τη σειρά:​

Αποστολή ΕΚΑΑ στον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ (μόνο εφόσον είχαμε υποβολή ΕΚΑΑ).​

Επιλεκτική αποστολή στο ΚΜΕΣ: εμφανίζει τα τιμολόγια που κόψαμε στις 31/12 και τα επιλέγουμε όλα, μαζί και το πιστωτικό rebate.​

Μετάβαση στο ΚΜΕΣ.​

Ολοκλήρωση στην ΚΜΕΣ (κλείσιμο υποβολής)

Στην ΚΜΕΣ ολοκληρώνουμε την υποβολή και εκτυπώνουμε το ΣΣΥ και τη συνοδευτική ετικέτα φακέλου.​











Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους!







