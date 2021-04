2021-04-15 16:33:41

Συνελήφθη η μητέρα μαθητή στον Εύοσμο για διασπορά ψευδών ειδήσεων όσον αφορά στα self test.



Η μητέρα του μαθητή του 1ου λυκείου Ευόσμου μαζί με άλλους γονείς πρωτοστάτησε στην κατάληψή του, καθώς με αυτό τον τρόπο θέλησαν να δηλώσουν την αντίδραση τους στην υποχρεωτική εφαρμογή των Self test.



Πριν λίγη ώρα οι αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες στη Σοφία Ρωμαίου, εφαρμόζοντας την παραγγελία του προισταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητά από με την οποία ζητά από την ΕΛ.ΑΣ να τηρείται η αυτόφωρη διαδικασία και να σχηματίζεται δικογραφία για διέγερση σε ανυπακοή στις περιπτώσεις που χρήστες του διαδικτύου καλούν, μέσω αναρτήσεων, να μην εφαρμόζεται το μέτρο του self test.



Η μητέρα του μαθητή μέσω αναρτήσεων της στα social media, καλούσε κι άλλους γονείς να αντιδράσουν στα self test.



Είχαν προηγηθεί, χθες, αντιδράσεις μαθητών και γονιών έξω από το ίδιο Λύκειο σε συνέχεια της άρνησης των υπευθύνων να δεχθούν μαθητή που δεν είχε κάνει το self test. Η μητέρα του συγκεκριμένου μαθητή έκανε μήνυση κατά των υπευθύνων του σχολείου, αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα δεν ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Η ίδια σήμερα συνελήφθη.

πηγή

themaygeias

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ