2025-11-05 12:51:13

Ο Αντώνης Κανάκης, μέσα από την εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» το απόγευμα της Τρίτης, σχολίασε με τον δικό του τρόπο το περιστατικό με το περιπολικό που συνόδευσε τη Δέσποινα Βανδή. Μετά την προβολή ενός σατιρικού βίντεο, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έκανε σχετική αναφορά, προσθέτοντας το δικό του σχόλιο για το θέμα.



«Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, είναι πολύ ωραίο αυτό και σημαντικό να το προβάλλουμε. Τι ζούμε… Δεν είναι κακό που βοήθησαν την Δέσποινα, να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι καθόλου κακό, μακάρι να βοηθούν όλο τον κόσμο.



Η Δέσποινα δεν φταίει σε τίποτα, πολλές φορές την δικαιολογημένη αγανάκτηση του ο Έλληνας πολίτης μπορεί να την εκτοξεύει προς λάθος κατευθύνσεις. Καλά έκαναν και βοήθησαν την Δέσποινα, καλά κάνουν και να βοηθούν τον οποιονδήποτε, το πρόβλημα είναι όταν αυτό… το βάζεις απέναντι από το άλλο γεγονός, το οποίο συζητούσαμε λίγο πιο πριν (τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα)»



Πηγή: tvnea.com



