2025-11-15 17:48:23
Φωτογραφία για Έτσι έκανε πρεμιέρα η εκπομπή Εδώ Tv!



Ο Γρηγόρης και η Ναταλί καλωσόρισαν τους τηλεθεατές με χαμόγελο.

Στην έναρξη, οι παρουσιαστές υποδέχθηκαν το κοινό με λόγια που έδωσαν αμέσως τον τόνο της εκπομπής: «Δεν ξέρετε πόσο καιρό ανυπομονούσαμε να σας πούμε αυτή την πρώτη καλησπέρα. Φυσικά εγώ θα είμαι εδώ με το αγόρι μου, δεν κατάφερες να με ξεφορτωθείς τηλεοπτικά», είπε αρχικά η Ναταλί Κάκκαβα.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γρηγόρης Γκουντάρας: «Δεν πειράζει ευτυχία είναι αυτό. 15 Νοεμβρίου καταφέραμε να βγούμε πιο αργά και από τους Ράδιο Αρβύλα!», είπε αστειευόμενος.

«Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ νιώθουμε ότι επιστρέφουμε σε ένα κανάλι που μας έχει αγαπήσει πολύ στο παρελθόν και τώρα θα μας υποδεχθεί με τις καλύτερες των προοπτικών για να ριζώσουμε» συνέχισε η Ναταλί Κάκκαβα.

Λίγο αργότερα, έφτασε ακόμη μία ανθοδέσμη, αυτή τη φορά από τον Νίκο Κοκλώνη, CEO της Barkingwell Media, συνοδευόμενη από το μήνυμα:

«Αγαπημένοι μου, σας εύχομαι καλή αρχή. Είμαι σίγουρος ότι η εκπομπή σας θα φέρει πλούσιο αποκλειστικό περιεχόμενο από τον κόσμο της τηλεόρασης και θα τραβήξει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών».

Οι παρουσιαστές ευχαρίστησαν τον Νίκο Κοκλώνη με ζεστά λόγια: «Ευχαριστούμε Νικόλα, πάνω από όλα για την εμπιστοσύνη, μας λείπεις!». Και ο Γρηγόρης Γκουντάρας πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε και όλη την ομάδα της Barkingwell Media, πολυ χαμογελαστά και φιλικά πρόσωπα».



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποζημιώσεις στους επιβάτες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποζημιώσεις στους επιβάτες
Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δυνατές επιδόσεις για την εκπομπή “Αποκαλύψεις” στη μεσημεριανή ζώνη
Δυνατές επιδόσεις για την εκπομπή “Αποκαλύψεις” στη μεσημεριανή ζώνη
Το
Το "Εδώ TV!" κάνει σήμερα στις 16:00 πρεμιέρα στο OPEN
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή "Το Χουμε"...
Δυνατά ποσοστά για τον Πέτρο Κουσουλό και την εκπομπή
Δυνατά ποσοστά για τον Πέτρο Κουσουλό και την εκπομπή "Αποκαλύψεις"
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Χίλια self test ανίχνευσης αλκοόλ σε οδηγούς, από ΦΣΘ, ΣΥΦΑ και Τροχαία Θεσσαλονίκης
Χίλια self test ανίχνευσης αλκοόλ σε οδηγούς, από ΦΣΘ, ΣΥΦΑ και Τροχαία Θεσσαλονίκης
Αποκωδικοποιώντας την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα | Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
Αποκωδικοποιώντας την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα | Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
ποκωδικοποιώντας την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα | Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
ποκωδικοποιώντας την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα | Δρ. Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (14/11/2025)
Πέτρος Κωστόπουλος για Καινούργιου: Το σάλτο από το 18% στο 25% έγινε για την εγκυμοσύνη - Ελένη Τσολάκη: Eίναι άδικο...
Πέτρος Κωστόπουλος για Καινούργιου: Το σάλτο από το 18% στο 25% έγινε για την εγκυμοσύνη - Ελένη Τσολάκη: Eίναι άδικο...