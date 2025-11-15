





Ο Γρηγόρης και η Ναταλί καλωσόρισαν τους τηλεθεατές με χαμόγελο.

Στην έναρξη, οι παρουσιαστές υποδέχθηκαν το κοινό με λόγια που έδωσαν αμέσως τον τόνο της εκπομπής: «Δεν ξέρετε πόσο καιρό ανυπομονούσαμε να σας πούμε αυτή την πρώτη καλησπέρα. Φυσικά εγώ θα είμαι εδώ με το αγόρι μου, δεν κατάφερες να με ξεφορτωθείς τηλεοπτικά», είπε αρχικά η Ναταλί Κάκκαβα.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γρηγόρης Γκουντάρας: «Δεν πειράζει ευτυχία είναι αυτό. 15 Νοεμβρίου καταφέραμε να βγούμε πιο αργά και από τους Ράδιο Αρβύλα!», είπε αστειευόμενος.

«Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ νιώθουμε ότι επιστρέφουμε σε ένα κανάλι που μας έχει αγαπήσει πολύ στο παρελθόν και τώρα θα μας υποδεχθεί με τις καλύτερες των προοπτικών για να ριζώσουμε» συνέχισε η Ναταλί Κάκκαβα.

Λίγο αργότερα, έφτασε ακόμη μία ανθοδέσμη, αυτή τη φορά από τον Νίκο Κοκλώνη, CEO της Barkingwell Media, συνοδευόμενη από το μήνυμα:

«Αγαπημένοι μου, σας εύχομαι καλή αρχή. Είμαι σίγουρος ότι η εκπομπή σας θα φέρει πλούσιο αποκλειστικό περιεχόμενο από τον κόσμο της τηλεόρασης και θα τραβήξει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών».

Οι παρουσιαστές ευχαρίστησαν τον Νίκο Κοκλώνη με ζεστά λόγια: «Ευχαριστούμε Νικόλα, πάνω από όλα για την εμπιστοσύνη, μας λείπεις!». Και ο Γρηγόρης Γκουντάρας πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε και όλη την ομάδα της Barkingwell Media, πολυ χαμογελαστά και φιλικά πρόσωπα».

Πηγή: tvnea.com