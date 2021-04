ΣXETIKA ME TA ΠPOBΛHMATIKA SELF TESTS TA ΦAPMAKEIA ΔEN ΘA ΠPOBOYN ΣE KAMIA ENEPΓEIA KAI ΣE KAMIA AΠOΣTOΛH ΣTOIXEIΩN MEΣΩ EMAIL.TO ZHTHMA ΘA EΠIΛYΘEI AΠO TIΣ ΦAPMAKAΠOΘHKEΣ ΠOY ΠPOMHΘEYOYN TA ΦAPMAKEIA ME TA SELF TESTS OI OΠOIEΣ ΘA TA ANTIKATAΣTHΣOYN. EΠOMENΩΣ TO EΓΓPAΦO THΣ ΠOΛITIKHΣ ΠPOΣTAΣIAΣ ΠOY AΠEΣTAΛH ΣE OPIΣMENA ΦAPMAKEIA ΠOY ΔHΛΩΣAN ΠPOBΛHMATIKA TESTS ΔEN IΣXYEI

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ