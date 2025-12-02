2025-12-02 08:56:13
Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε χθες(1/12/25) τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της.

Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας.

Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους  αμέσως μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, η Μαρίνα Σάττι επιβεβαίωσε την ανάγκη για αποφυγή μετακινήσεων

. Για τον λόγο αυτό, αναγκάστηκε να αναβάλει την προγραμματισμένη περιοδεία της στην Αμερική, η οποία κανονικά θα ξεκινούσε σήμερα. «Σήμερα κανονικά θα φεύγαμε για την Αμερική, για την περιοδεία που δεν θα γίνει». «Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς, το λέω και συγκινούμαι, που έκαναν τρομερή δουλειά». Τόνισε μάλιστα ότι δεν ένιωσε φόβο ή ανασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της. «Δεν φοβήθηκα. Δεν ένιωσα καμία ανασφάλεια. Μια χαρά είμαι», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαρίνα Σάττι εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της για τα «πολλά μηνύματα αγάπης» που δέχτηκε από το κοινό. Η ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας νωρίτερα επιβεβαίωσε τη σύντομη νοσηλεία της και την ανάγκη για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Η καλλιτέχνιδα και η ομάδα της αναμένεται να ανακοινώσουν τις νέες ημερομηνίες για τις συναυλίες την ερχόμενη εβδομάδα.



