Kάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες ανοίγει επιτέλους η εστίαση τη Δευτέρα 3 Μαΐου. Τόσο οι επαγγελματίες του κλάδου, που έχουν «γονατίσει» οικονομικά μετά από σχεδόν έξι μήνες με κλειστά τα καταστήματά τους, όσο όμως και οι πολίτες, που αδημονούσαν μετά από το πολύμηνο lockdown να βρεθούν με ολιγομελή παρέα σε καφέ και εστιατόρια, μετρούν αντίστροφα μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα.Ειδικά οι επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, αφού ανακουφίστηκαν με την έκδοση της ΚΥΑ που αποκαθιστούσε το αρχικό μπέρδεμα με τους ΚΑΔ – στην αρχική απόφαση για το άνοιγμα της εστίασης εξαιρούνταν βασικοί ΚΑΔ, όπως αυτός των καφέ-μπαρ, γεγονός που σήμαινε ότι θα έμεναν κλειστές πάρα πολλές επιχειρήσεις – βρίσκονται επί ποδός και έχουν ήδη αρχίσει τις προετοιμασίες εδώ και μέρες, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν στις 3 Μαΐου, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις και τα υγειονομικά μέτρα.Και παράλληλα, βέβαια, διατηρούν ακμαία την ελπίδα ότι θα υλοποιηθεί η κυβερνητική δέσμευση για άνοιγμα, μέχρι τις 10 Μαΐου, της πλατφόρμας για τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ των 330 εκατ. ευρώ και για εκταμιεύσεις μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.Τι ισχύει για τους πελάτεςΓιατί «πρωτόγνωρες» οι συνθήκες επαναλειτουργίας της εστίασης; Γιατί μετά από έξι μήνες, πρώτον, θα μπορούμε να πάμε σε ένα καφέ ή εστιατόριο – καταρχήν, στέλνοντας SMS με κωδικό 6 στο 13033 – μόνο αν διαθέτει ανοικτό υπαίθριο χώρο και, φυσικά, με τις απαραίτητες αποστάσεις και, άρα, με συγκεκριμένο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων.Αυτό συνεπάγεται, όμως, ότι για να βρούμε τραπέζι, θα πρέπει να κάνουμε… τάμα, ειδικά τις πρώτες μέρες λειτουργίας της εστίασης. Ακόμη και όσοι τηλεφωνήσουν σε ένα εστιατόριο για να «κλείσουν» τραπέζι, λογικό είναι ότι λίγοι θα είναι οι τυχεροί. Παράλληλα, απαγορεύθηκε η μουσική σε όλα τα καταστήματα του κλάδου, ακόμη και τα καφέ δηλαδή, με το επιχείρημα – εκ μέρους των ειδικών – ότι η μουσική θα μας αναγκάσει να μιλάμε πιο δυνατά και έτσι θα αναγκαζόμαστε να αυξάνουμε την ένταση της φωνής μας, με αποτέλεσμα να διασπείρονται σταγονίδια στον αέρα και να μολύνουμε άλλους παρευρισκόμενους και εκείνοι εμάς. Να σημειωθεί ότι για το θέμα, έγινε «πάρτι» άνευ μουσικής στο twitter, με άλλους να κοροϊδεύουν και άλλους να διαμαρτύρονται, ενώ εκείνοι που κυρίως αντιτίθενται στο μέτρο είναι οι επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης που θεωρούν «φαιδρό» το μέτρο, με τον εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ να κάνει λόγο για «εστίαση χωρίς μουσική ίσον ομελέτα χωρίς αυγά».Επίσης, υπάρχει ισχυρή σύσταση, όταν καθόμαστε σε ένα χώρο εστίασης, να φοράμε τη μάσκα όταν δεν πίνουμε ή τρώμε Και τέλος, τα μαγαζιά θα κλείνουν στις 22:45, αφού από τη Δευτέρα του Πάσχα θα ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 23.00 και άρα θα πρέπει να φροντίζουμε 11 το βράδυ, όπως είπε και ο Νίκος Χαρδαλιάς, να είμαστε όλοι στο σπίτι μας.Τι ισχύει για τους επιχειρηματίες και το προσωπικόΣυνολικά για το χώρο της εστίασης – εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering (πλην φοιτητικών εστιατορίων) – προβλέπεται ότι είναι υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.Θα λειτουργήσουν μόνον οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:Αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο.Φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών.Μη αναπαραγωγή μουσικής.Και με τους εξής υγειονομικούς όρους:Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια.Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι.Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής.Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι.Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής.Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό.Δυνατότητα λειτουργίας από τις 05:00 έως τις 22:45.Επιπλέον, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λειτουργίας των καταστημάτων, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων.Παράλληλα, η λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων επιτρέπεται μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).Να σημειωθεί ότι οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο. Κατ’ εξαίρεση, λειτουργούν και τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων, τα οποία όμως θα εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και οι κανόνες υγιεινής.