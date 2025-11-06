2025-11-06 16:48:18

Μια σιδηροδρομική αποστολή ρωσικού σιταριού μεταφέρθηκε στην Αρμενία μέσω του Αζερμπαϊτζάν για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1990, ανοίγοντας ξανά έναν πρακτικό διάδρομο διαμετακόμισης Μπακού-Τιφλίδας για αγροτικά φορτία και ενδεχομένως ευρύτερα εμπορεύματα.intellinews.comΗ επανεκκίνηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ στις 21 Οκτωβρίου στο Καζακστάν ότι το sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ