Το πρώτο ρωσικό τρένο με σιτάρι φτάνει στην Αρμενία μέσω Αζερμπαϊτζάν, καθώς η διαδρομή Μπακού-Τιφλίδα ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες.
2025-11-06 16:48:18
Μια σιδηροδρομική αποστολή ρωσικού σιταριού μεταφέρθηκε στην Αρμενία μέσω του Αζερμπαϊτζάν για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1990, ανοίγοντας ξανά έναν πρακτικό διάδρομο διαμετακόμισης Μπακού-Τιφλίδας για αγροτικά φορτία και ενδεχομένως ευρύτερα εμπορεύματα.intellinews.comΗ επανεκκίνηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ στις 21 Οκτωβρίου στο Καζακστάν ότι το sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤηλεοπτική Κριτική: Ατεκμηρίωτοι χαρακτηρισμοί και τηλεοπτικό θράσος...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ